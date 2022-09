Lavalla Kaija Kokkola on räiskyvä poptähti Kaija Koo, mutta kotona omiin oloihinsa vetäytyvä herkkä erakkoluonne.

”Fuck Yeah!”

Kaija Kokkola tuulettaa nyrkit pystyssä tuusulalaisessa metsässä. Kasvoilla on leveä hymy. Tunnin kestänyt valokuvaussessio on juuri päättynyt.

Kuvaajalla olisi kuitenkin vielä yksi pyyntö: voisiko laulajatähti kirjoittaa teini-ikäiselle tyttärelle nimikirjoituksen? Tytär ja hänen kaverinsa pitävät Kokkolaa kovana tyyppinä. Tai ainakin hänen taiteilijapersoonaansa Kaija Koota.

Kokkola naurahtaa. Mielellään hän nimensä korttiin raapustaa, vaikka ihan saatteen kera.

”Mikäs tyttären nimi on?”

Mitään kovin poikkeuksellista pyynnössä ei ole. Helsingissä 1962 syntynyt Kaija Irmeli Kokkola on ihailtu supernainen ja erityisesti monen nuoren naisen idoli. Suomipopin räväkkä kuningatar, joka tekee asiat omilla ehdoillaan.

Aina näin ei ole ollut. Soolouransa alussa Kokkola näyttäytyi kohtalokkaan eteerisenä, herkkiä popiskelmiä laulavana hahmona. Julkisuuskuva oli kaukana siitä räiskyvästä ja pirskahtelevasta voimanaisesta, jona hänet nykyisin tunnemme.

Mutta valtavan suosittu hän oli.

Vuonna 1993 ilmestynyt Tuulen viemää -albumi sinkautti Kokkolan kertarytinällä tähtitaivaalle. Levy myi häkellyttävästi yli 175 000 kappaletta, ja se palkittiin yhteensä neljällä Emma-patsaalla, muun muassa vuoden albumina ja Kokkola vuoden naisartistina.

Hittikappaleet kuten Kuka keksi rakkauden tai Niin kaunis on hiljaisuus syntyivät tiiviissä yhteistyössä muusikkopuoliso Markku Impiön kanssa. Menestystä riitti.

Asetelma tuntui Kokkolasta silti kahlitsevalta.

”Meitä oli kaksi tekemässä musiikkia, ja jouduin kantamaan meidän molempien ajatuksia. Jouduin koko ajan miettimään, mitä me haluamme sanoa. Se tavallaan esti omaa persoonaani tulemasta kunnolla esille.”

Eikö sellainen ole raskasta?

”Totta kai se oli”, Kokkola sanoo.

”Sisälläni oli kuitenkin aika paljon anarkiaa ja räiskyvyyttä. Sellainen olen ollut aina luonnostani. Se kaikki vain hautautui pölyn alle. Tavallaan hautasin osan persoonastani. Sellaiseen meinasi sitten väsyäkin.”

Kaija Koosta kuoritui rohkeampi artisti kymmenkunta vuotta sitten. ”Sisälläni oli aika paljon anarkiaa ja räiskyvyyttä. Sellainen olen ollut aina luonnostani. Se kaikki vain hautautui pölyn alle. Tavallaan hautasin osan persoonastani.”

Kymmenkunta vuotta sitten suunta muuttui. Tuli avioero, ja samalla Kokkolasta kuoriutui aivan toisenlainen ihminen. Iloisempi, avoimempi ja rohkeampi. Elämänmuutokset heijastuivat suoraan myös hänen lauluihinsa, jotka saivat sellaisia nimiä kuten Vapaa, Taipumaton, Supernaiset ja Kaunis rietas onnellinen.

Äkkiä Kokkola alkoikin näyttäytyä feministisenä hahmona. Kantaaottavana artistina, joka lauloi naiskuulijoille räätälöityjä selviytymiskappaleita.

Kokkola naurahtaa jälleen. Hän sanoo, ettei ole koskaan ajatellut tekevänsä musiikkia nimenomaisesti naisille, vaan laulavansa omasta elämästään kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Sitä hän ei kuitenkaan kiellä, etteikö olisi monille esikuva.

”Olen sellainen, halusin tai en”, hän sanoo.

”Mutta en pelkästään kappaleideni vuoksi. En edusta tämän päivän täydellistä kauneusihannetta, ja ehkä sillä on merkitystä, että minulla on ollut rohkeutta kantaa omat kiloni ja kaikki se, mitä minussa on ylpeydellä ja häpeilemättömästi. Ja uskaltaa myös nauraa itselleni. Se on mielestäni aika hyvä viesti. Sellaista on varmaan aika vapauttavaa katsoa.”

Kaija Kokkola eli artisti Kaija Koo asuu Tuusulassa, jossa hänet myös kuvattiin.

Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva hänestä, Kokkola muistuttaa. On olemassa esiintyvä artisti nimeltä Kaija Koo. Hän on se estoton poptähti, joka ottaa kymmentuhatpäisen yleisön hyppysiinsä ja tekee lavalla mitä haluaa.

Sitten on yksityishenkilö Kaija Kokkola.

Nämä ovat kaksi hyvin erilaista henkilöä, Kokkola sanoo. Kaija Koon hän näkee tavallaan käsikirjoittamanaan henkilöhahmona. Ei silti minään tekaistuna tuotteena, vaan hänen persoonansa tiettyjä kohtia korostavana tyyppinä.

”Enhän minä kotona ole samanlainen kuin lavalla. Sehän olisi ihan mielipuolista. Minussa on myös hyvin herkkä ja syvällinen puoli. Ja olen myös vähän sellainen erakko. Ei mulla kotona koko ajan bileet raikaa”, hän kertoo.

”Nautin tosi paljon yksinäisyydestä, vaikka se ahdistaakin välillä. Tämä ammatti tekee väistämättä tosi yksinäiseksi. Kun ei voi elää niin kuin muut.”

Julkisuuden vuoksi?

”Niin”, Kokkola vastaa.

”En tarkoita, että kukaan hyökkäisi ulkona kimppuuni, koska ihmiset kunnioittavat minua kauniilla tavalla. Mutta olen silti koko ajan tarkkailun alla. Se tulee seuraamaan minua elämäni loppuun saakka. Tämä on tietysti ammatinvalintakysymys, mutta välillä se on kieltämättä ahdistavaa. En ole kuitenkaan ihmisenä yhtään sellainen, että haluaisin tehdä arjessa itsestäni mitään suurempaa numeroa.”