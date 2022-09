Yleisön tunnelma ennen Porin teatterin suurtuotannon ensiesitystä oli liki käsin kosketeltava – Katso kuvakooste Evitan ensi-illasta

Ilari Koivuselle Evita-musikaali on tuttu Tampereen Työväen Teatterin versiosta ja Madonnan tähdittämästä elokuvasta. Oman kaupungin teatterin musikaali oli hänelle itsestäänselvyys. Koivusen mukaan Evita on yksi harvoja feministisiä musikaaleja ja samalla kertomus siitä, miten pienestä ihmisestä voi kasvaa suuri tarina. ”Teksti alkaa takaumasta. Se pistää mietityttämään mitä meistä itsestämme jää kun lähdemme. Kaikki kaiketi toivoisivat, että itsestä tehtäisiin musikaali”, pohti Koivunen ja sanoi tulevansa viikon päästä katsomaan uuden ensembleen, jossa Evitana on tuolloin Maria Pere.