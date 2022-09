J. R. R. Tolkienin luomaan maailmaan sijoittuva Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset kertoo muun muassa siitä, miten ne suuret sormukset oikein tehtiin.

Perjantaina Amazon Prime video -palvelussa tuli katsottavaksi Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset, yksi tämän hetken kalleimpia ja odotetuimpia sarjoja.

Mahtisormukset on jo nyt arvioitu budjetiltaan lähes miljardin dollarin sarjaksi. Sarja tapahtuu tuhansia vuosia ennen J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -teosta ja kertoo muun muassa siitä, miten ne suuret sormukset oikein tehtiin.

Mahtisormuksia esitetään yksinoikeudella Amazonin Prime video -palvelussa. Yhtiö tilasi sarjaa suoraan viisi kautta, mikä on poikkeuksellista.

Sarja on jo ehtinyt jakaa mielipiteitä. Arviot on kirjoitettu ensimmäisen kahden jakson perusteella.

The Guardianissa Mahtisormukset kerää arviossa viisi tähteä ja joukon ylisanoja. ”Katso sarjaa suurimmalta mahdolliselta ruudulta”, Rebecca Nicholson kehottaa arviossaan. Hänen mielestään sarja on visuaalisesti niin vaikuttava, että se menee hukkaan kännykän ruudulta tihrusteltuna.

Lisäksi Mahtisormukset pieksee kilpailijansa mennen tullen, kriitikko julistaa. ”Se on niin elokuvallinen ja komea, että se saa House of the Dragonin näyttämään siltä kuin se olisi kasattu kokoon Minecraftissa.”

Valtavan suositun Game of Thrones -sarjan maailmaan sijoittuva House of the Dragon sai ensi-iltansa HBO-palvelussa viikko sitten.

Myös TV Linen mukaan Amazonin jättipanostus kannatti, ja lopputuloksena on ”upean immersiivinen ja mahtavan kunnianhimoinen spektaakkeli pakattuna täyteen upeaa kuvaa ja koukuttavia juonenkäänteitä. Mikä tärkeintä, se tavoittaa saman ihmetyksen jota tunsimme katsoessamme Taru sormusten herrasta -elokuvia – ja jonka harvoin pääsee kokemaan pieneltä ruudulta.”

IGN:n Alex Stedmankin kehuu sarjan elokuvallisuutta: ”Se ei ole ainoastaan yksi hienoimpia koskaan näkemiäni tv-sarjoja, vaan se jopa kulkee rinta rinnan useimpien valkokankaan jättituotantojen kanssa.”

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä. SVT:n arviossa Mahtisormukset todetaan ”Game of Thronesin verettömäksi kopioksi”, joka sijoittuu ”hämmästyttävän siloteltuun ja tietokonepelin kaltaiseen maailmaan, kaukana Peter Jacksonin 20 vuotta sitten ohjaaman elokuvatrilogian maanläheisyydestä”.

Kriitikko Kim Veerabuthroo Nordberg pitää ongelmana sarjan keskittymistä haltioihin, jotka ovat ”ehdottomasti tylsimpiä Tolkienin hahmogalleriassa: itsekeskeisiä, verettömiä puolijumalia vailla huumoria”.

Myös Entertainment Weekly pitää sarjaa ”lähinnä katastrofina”, joka ”ei tee mitään oikein”, eikä BBC:n Stephen Kellykään ole Mahtisormuksista vaikuttunut. Elokuvatrilogian tapaan Uudessa-Seelannissa kuvattu sarja on Kellyn mukaan kyllä visuaalisesti upea: ”puhtaasti esteettisesti katsottuna, tämän lähemmäksi elokuvaa yksikään sarja ei ole päässyt – huolimatta siitä, että kerronnallisesti sarja on ainakin toistaiseksi edelliseen verrattuna varsin pitkäpiimäinen.”

Moni kulkee arvioissaan varovaisen positiivista keskipolkua. IndieWiren Ben Traversin mielestä Mahtisormukset on turhan laskelmoitu, mutta vallan kelvollinen. Hollywood Reporterin arviossa Daniel Fienberg kertoo paikoitellen kyllästyneensä, mutta pitävänsä sarjan kahta ensimmäistä jaksoa lupaavana alkuna.

Myös Varietyn Caroline Framke pitää sarjaa lupaavana: ”Sarjan edetessä, yhdistäessä eri tarinalinjoja ja jättäessä taakseen sanantarkan käännöksen, tulee olemaan kiinnostavaa nähdä miten sujuvasti Mahtisormukset pysyy juurtuneena alkuperäiseen materiaaliinsa samalla kun se, väistämättä, muokkaa siitä jotakin aivan uutta.”

Aika näyttää, täyttyvätkö Mahtisormusten antamat lupaukset.