Maarit Niemelällä on suuri vaihde päällä Uusperhekarusellissa, jonka ensimmäisen puoliskon hän vetää lähes monologina

Rakastajat-teatterin kantaesitys on riemuisa tulkinta uusperheiden monimuotoisuudesta.

Rakastajien uusperhetarinoissa eletään tunteikkaita ja haastaviakin hetkiä mutta myös fantasioidaan. Muusikko- ja näyttelijäpariskunta Maarit ja Teemu Niemelä muuntautuu esityksessä useisiin rooleihin. He tarjoavat aiheesta hersyvää tulkintaa ja komeita musiikkiesityksiä.

Uusperhekaruselli. Käsikirjoitus ja ohjaus Ria Kataja, musiikki Teemu Niemelä, pukusuunnittelu Siru Kosonen, puvustaja Sara Lehtonen, koreografia Tiina Santavuo, rooleissa Maarit Niemelä ja Teemu Niemelä. Rakastajat-teatterin kantaesitys Puuvillan Kehräämössä 1.9.

Aina, kun menen katsomaan uuden näytelmän kantaesitystä, sydämessäni läikähtää: voi kunpa teksti olisi toimivan oivaltavaa ja tulkinta onnistunutta. Rakastajien uusin tuotanto täyttää kummatkin toiveeni. Terävä ja hauska teksti tuo eteemme harvemmin käsitellyn aiheen.

Komediallinen esitys kertoo uusperheessä kasvavista sekä yhteenliittymän kasvattajista. Myös Ria Kataja, näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja, on varttunut uusperheessä: ”Oma lapsuudenkotini oli siinä mielessä puhumaton, että vaikeista asioista vaiettiin”.

Katajan viesti ei kuitenkaan ole katkera. Päinvastoin, hän tuo eteemme monitasoisen kertomuksen eri tavoin muotoutuneista perheistä. Elämä uusperheessä voi olla kimuranttia ja haastavaa mutta myös rikastuttavaa, palkitsevaa.

Esityksessä on vain kaksi näyttelijää, mutta se riittää. Maarit ja Teemu Niemelä, uusperheen vanhempia itsekin, ulottuvat mainiosti lukuisiin näyttämöllä esiintyviin hahmoihin. Heti näytelmän alussa he ottavat hauskan kontaktin yleisöönsä. Juttu toimii, ja kun Maarit Niemelä alkaa isolla lämmöllä laulaa ja kertoa, miten heidän ystävyytensä kypsyi rakkaudeksi Rush-yhtyeen konsertissa NYC:ssä 2015, on intiimi ja luottamuksellinen suhde yleisöön valmis.

Tarinoiden laajempi kokonaisuus perustuu muun muassa Suomen Uusperheiden Liiton kertomuksiin. Eri perheiden tuntemukset ja pienet tietopaketit on jaksotettu erityyppisiin kohtauksiin. Kerrontalaji on humoristinen, mutta mukaan mahtuu myös sarkasmia, absurdiutta ja railakasta menoa. Esitys etenee vaivattomasti. Yleisö tykkää ja nauraa vähän väliä.

Maarit Niemelällä on nyt iso vaihde päällä. Ensimmäisen puoliskon hän vetää lähes monologina, hersyvän upeana ja komeasti laulavana.

Väliajan jälkeen estradille pääsee myös Teemu Niemelä, joka hallitsee monivivahteisesti monet hahmonsa. Hän on myös säveltänyt näytelmään komean setillisen monityylisiä lauluja. Erinomainen kokonaisuus syntyy uusperheiden eri vaiheista kertovassa laulussa, joka huipentuu Tiina Santavuon laatimaan riemurikkaaseen tanssihurjasteluun.

Esitys kestää väliaikoineen kaksi ja puoli tuntia. Muutamien kohtausten tiivistäminen terävöittäisi tekstiä lisää.