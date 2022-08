Kymmenen soitetuimman listalle mahtui kaikkiaan kolme suomalaiskappaletta.

Kuluneen kesän kaksi soitetuinta kappaletta suomalaisilla kaupallisilla radiokanavilla edustuvat molemmat hyväntuulista, tarttuvaa ja tanssittavaa poppia.

Radioiden soitetuimmat kappaleet tänä kesänä olivat Camila Cabellon ja Ed Sheeranin yhdessä esittämä kappale Bam Bam sekä suomalaislaulaja Bessin Ram pam pam.

Tulos perustuu tekijänoikeusjärjestö Gramexin tilastoon, johon on selvitetty soitetuimmat kappaleet kesäkuun alusta elokuun puoliväliin asti.

Sattumoisin soitetuimpien kappaleiden kertosäkeiden lyriikoissakin on samankaltaisuutta: Ku mä oon ram-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam / Ja sä oot ram-pam-pa-pam-pam, laulaa Bess kappaleessaan Ram pam pam.

Camila Cabello taas laulaa kertosäkeessään ”bidi-bam-bam-bam-bam, bam-bam”.

Camila Cabello on amerikankuubalainen laulaja, joka nousi yleisön tietoisuuteen Yhdysvaltain X Factor -ohjelmassa Fifth Harmony -yhtyeen riveissä. Time-lehti valitsi hänet vuonna 2016 kolmenkymmenen vaikutusvaltaisimman teini-ikäisen joukkoon, ja vuonna 2019 hänet valittiin Timen sadan tulevaisuudessa vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.

Soolotuotantonsa lisäksi hänet tunnetaan menestyksekkäästä yhteistyöstään kanadalaislaulaja Shawn Mendesin ja amerikkalaisräppäri Machine Gun Kellyn kanssa.

Bam Bam on Cabellon maaliskuussa ilmestyneen Familia-levyn toinen single. Salsavaikutteita sisältävä kappale edustaa latinalaisen popin genreä. Sheeran ja Cabello ovat molemmat olleet tekemässä kappaletta.

Bess oli mukana Ram pam pamin kanssa viime talvena Uuden musiikin kilpailussa. Kappale tuli kilpailussa kolmanneksi.

Kappaleen ovat tehneet Bess, Tomi Saario ja Jonas Olsson.

Bess, Jonas Olsson, Joonas Angeria ja Joonas Parkkonen.

”Oli kiinnostavaa, että kärjen kaksi kappaletta olivat lähes samannimisiä ja osittain myös tyylisiä. Tänä kesänä on selvästi ollut tilausta positiiviselle vokaalirytmittelylle, joita Ram pam pam ja Bam bam kappaleina edustavat,” kertoo tiedotteessa tilaston koonnut Kari Niemelä, joka on Gramexin kehityspäällikkö.

Listalle kymmenen parhaan joukkoon mahtuu myös toinen Ed Sheeran -kappale sekä kaksi muuta suomalaista laulua, Lauri Tähkän ja Erinin kappaleet.

Kesän 2022 soitetuimmat kappaleet kaupallisilla radiokanavilla:

Camila Cabello Ft. Ed Sheeran: Bam Bam, 1047 soittokertaa

Bess: Ram pam pam, 968

Harry Styles: As It Was, 847

Ed Sheeran: Shivers, 819

Elley Duhe: Middle Of The Night, 611

Inna x Sean Paul: Up, 609

Erin: Anna mun rakastaa, 590

Willy William: Trompeta, 579

Altego x Britney Spears x Ginuwine: Toxic Pony, 561

Lauri Tähkä: Nukkuvat aamut, 559