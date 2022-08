Vera Valan uutuus on aarreaitta Italiasta kiinnostuneelle lukijalle.

Vera Vala on asunut Italiassa 25 vuotta. Romaaninsa päähenkilön Salla Kotkan tavoin hän on itsekin opiskellut psykologiaa.

Vera Vala: Italialainen peli. WSOY 2022. 414 s.

Vera Valan (s. 1976) uutuusromaani Italialainen peli sijoittuu kirjailijan aiempien romaanien tavoin Italiaan, tällä kertaa Milanoon.

Dekkarin päähenkilönä on suomalaissyntyinen oikeuspsykologi nimeltä Salla Kotka. Salaperäinen vainoaja ja sarjamurhaaja terrorisoivat Milanoa, ja nuori Salla toimii sarjamurhasta epäillyn henkilön puolustusasianajajan avustajana.

Romaani seuraa paitsi poliisitutkimuksia, myös synkkiä tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Salla on aloittelija oikeuspsykologina ja huomaa oitis ympärillään jopa vaarallisia psykopaatteja. Myös Sallan oma menneisyys ja työyhteisön jännitteet nousevat välillä kerronnan keskiöön.

Italialainen peli aloittaa uuden dekkarisarjan. Avaus on komea, kieli ja tyyli ovat kunnossa ja kerronta jännittävää alusta loppuun asti.

Vera Vala on onnistunut jälleen luomaan tunnelmallisen kaupunkimiljöön fiktiiviseen Italiaan. Viihteellisessä henkilökuvauksessa hän onnistuu vähintään kohtuullisesti.

Italiasta kiinnostuneelle lukijalle Valan uutuus on aarreaitta.

Romaanissa vilisee milanolaisia paikannimiä ja italiankielisiä henkilönimiä. Salla seuraa paikasta toiseen karabinieerien kannoilla. He pohdiskelevat yhdessä, mahtavatko ehtiä sarjamurhaajan edelle, ennen kuin uusi ruumis löytyy. Välillä poiketaan myös Milanon yliopistolla oikeusoppineiden juttusilla.

Lukujen otsikoissa on shakkisiirtoja kuuluisasta shakkiottelusta, joka käytiin Civitano Marchessa Keski-Italiassa vuonna 2015 puolalaisen suurmestarin Bartosz Soćkon ja italialaisen suurmestarin Sabino Brunellon välillä. Shakki, kuninkaiden peli, muodostuu romaanin johtomotiiviksi, kun rikolliset ainekset ottavat mittaa järjestyksenvalvojista.

Italialainen peli on myös romaani mielen ja muistin syövereistä ja voimakkaan pelon kohtaamisesta. Vauhdikkaan dekkarin loppuratkaisu muodostui varsin yllättäväksi.

Seinäjokelaistaustainen kirjailija on itse asunut Italiassa 25 vuotta. Salla Kotkan tavoin hän on itsekin opiskellut psykologiaa. Vera Valalta on aikaisemmin ilmestynyt kuusiosainen Arianna de Bellis –dekkarisarja (2012–2018) sekä Aprikoosiyöt-niminen romanttinen lukuromaani (2021).