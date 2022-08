Uusi tapahtuma tuo Kaasmarkkuun syyskuussa monipuolisen kattauksen ramopunkkia ja kokeellista musiikkia.

Ulvilalainen punkbändi The Tarjas on yksi uuden Kesäferia-festarin esiintyjistä.

Ulvila

Kaasmarkun historiallisen Keskisen myllyn pihapiirissä järjestetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna minifestari. Punkrock-minifestari Kesäferia tuo lauantaina 3.9. Myllylle esiintymään kuusi artistia. Tapahtuma on maksuton.

Uuden festarin taustalla on joukko ramopunkkareita, joiden tavoitteena oli järjestää leppoisa kesätapahtuma. Samaa joukkoa on ollut aikaisemmin mukana järjestämässä Poriferia-festaria, jonka mukaan uusi tapahtuma on saanut nimensä.

”Voisikin sanoa, että Kesäferia onkin Poriferian maalaisserkku, joka tuo punkmusiikin klubeilta keskelle idyllistä perinnemaisemaa”, kuvailee Minna Wallenius, yksi tapahtuman järjestäjistä.

”Otamme kaiken ilon irti siitä, että punk-tapahtumalla on nyt tavallisuudesta poikkeava ympäristö: tapahtumassa paistetaan muun muassa muurikkalettuja ja halukkaat pääsevät myös saunaan”

Minifestarit polkaistaan käyntiin kello 14 ja soitto jatkuu kello 21 asti. Esiintymässä on kuusi artistia: paikallinen The Tarjas Ulvilasta, Komplikaatio Porista, Kärmes Turusta, Pykimät Varkaudesta, Ville Miettinen soolona kuopiolaisesta Ongelma-yhtyeestä sekä vantaalainen V-Osasto. V-osasto juhlii Kesäferiassa myös levynjulkkareitaan.

Tapahtuman päätyminen Kaasmarkkuun kertoo sekä huonosta keikkapaikkatilanteesta että onnellisesta sattumasta.

”Nyt, kun tapahtumia pääsee jälleen järjestämään, ei Porissa ole enää keikkapaikkaa tämän kaltaiselle tapahtumalle. Sattumalta sitten päädyimme vierailemaan Kaasmarkun myllyllä, jonka pihapiiri on täydellinen kesäfestareitten järjestämiseen. Ja siitä se ajatus sitten lähti: klubikeikat vaihtuivat ulkoilmafestareihin”, Wallenius sanoo.