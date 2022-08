Huonot talousnäkymät pysäyttävät ensimmäiseksi taidekaupan – Galleristit kertovat, että vanhaan väitteeseen on tullut muutos

Heikoista talousnäkymistä uutisointi voi usein vaikuttaa teosmyyntiin, mutta korona toi uusia tapoja ostaa taidetta.

Taidemyynti notkahti talvella, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta myynti on alkanut taas elpyä. Nyt ihmiset ostavat enemmän edullisempia töitä.

Kuvataiteen myynti reagoi herkästi taloustilanteeseen. On sanottu, että se on jopa ensimmäisiä asioita, joista laskukauden voi nähdä.

”Epävarmuus tuntuu ensimmäisenä, ja nousu tulee viimeisenä”, esimerkiksi vuosikymmeniä alalla toiminut galleristi Ilona Anhava on tiivistänyt.

Vielä vuoden alussa taidemyynnillä pyyhki hyvin, ja korona-aika teki teosmyyntiin piikin. Nyt tilanne näyttää epävarmemmalta, kun Ukrainan sota, korkojen nousu, energiakriisi ja kehnot talousennusteet heittävät varjojaan.

Mäntyharjussa sijaitsevan Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala sanoo, että etenkin isojen ja kalliimpien töiden ostamista mietitään nyt kauemmin kuin ennen.

”Korona-aikana jopa nettikaupan myynti kasvoi huomattavasti. Mutta nyt kesällä ihmiset ovat olleet aika varovaisia”, Hoikkala sanoo.

Tuomas Hoikkala ja rymättyläläinen Riitta Kemppe Rafael Wardin maalausten äärellä Taidekeskus Salmelassa kesällä 2020.

Hoikkalasta on selvää, että heikoista talousnäkymistä uutisointi vaikuttaa teosmyyntiin.

”Taiteilijat ovat herkkiä, mutta niin ovat taiteenkatsojatkin. Onhan tämä pelottavaa, kun maapallo ei meinaa toimia.”

Samaan aikaan myynnissä on tapahtunut myös myönteisiä asioita. Monelta taiteilijalta on ollut esillä grafiikkaa, ja sitä on ostettu Hoikkalan mukaan hyvin.

Hoikkala kertoo, että uusia näyttelyitä ja tapahtumia suunnitellaan innokkaasti.

Ensi kesänä Taidekeskus Salmelassa järjestetään kuvataidekilpailu nuorille taiteilijoille. Kilpailuun osallistuu 400 tuoretta taiteilijaa.

Tänä kesänä Taidekeskus Salmelassa järjestettiin peräti 13 konserttia, koska aiemmille vuosille suunnitellut konsertit siirtyvät koronarajoitusten takia tälle kesälle. Musiikkikeikat ovat tuoneet Hoikkalan mukaan Salmelaan paljon uusia kävijöitä, sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten päätyisi kuvataiteen pariin.

Veikko Halmetoja avasi tänä kesänä Mänttään Galleria Halmetoja rinnakkaisen toimipisteen. Avausnäyttelyn taiteilija oli Tuula Lehtinen (vas.).

Galleria Halmetojan galleristi Veikko Halmetoja sanoo, että taidemyynnissä näkyi selkeä notkahdus melkein heti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.

”Mietin itsekin, miten oikein käy, kun kukaan ei uskalla ostaa mitään.”

Alun notkahduksen jälkeen teosmyynti on alkanut Halmetojan mukaan kuitenkin vähitellen elpyä. Hän on huomannut saman kuin Taidekeskus Salmelan Hoikkala: ihmiset ostavat nyt enemmän edullisempia töitä.

”Myös pidempiä osamaksuja sovitaan”, Halmetoja sanoo.

Hän lisää, että kesällä ostetaan muutenkin vähemmän teoksia kuin muina vuodenaikoina.

Kesäkuussa Galleria Halmetoja avasi rinnakkaisen toimipisteen Mänttään. Halmetojan mukaan myynti on käynyt Mäntässä hyvin.

Pirkanmaalla sijaitseva pienikokoinen Mänttä on yksi Suomen tärkeimpiä paikkakuntia kuvataiteelle Mäntän kuvataideviikkojen ja Serlachius-museoiden vuoksi.

Halmetoja sanoo, että syksyyn on ”kovat odotukset”. Galleria Halmetojassa on syksyllä esillä muun muassa Kim Somervuoren ja Katja Tukiaisen näyttelyt.

”He ovat sellaisia maalareita, että fanit ostavat töitä. Oli taloustilanne mikä tahansa.”

Moni galleria on vasta avaamassa syyskauttaan, muistuttaa Helsinki Contemporaryn myyntijohtaja Katja Räisänen.

”Kevät oli menestyksekäs ja hyvä. Nyt on sota ja sen tuomia kriisejä, joiden äärellä ollaan. Kaikki vaikuttaa tämäntyyppiseen toimialaan.”

Räisäsen mukaan vielä on kuitenkin vaikea arvioida tarkempaa tilannetta. Helsinki Contemporary -galleria avasi ovensa pari viikkoa sitten Jukka Korkeilan soolonäyttelyllä.

”Korona-aikana ihmiset löysivät uusia tapoja löytää taidetta, katsoa ja hankkia sitä online-alustojen ja -palveluiden avulla”, Räisänen sanoo.

Yleisnäkymä Helsinki Contemporary -gallerian näyttelytiloista, joissa on parhaillaan esillä Jukka Korkeilan teosten näyttely.

Nyt hänestä vaikuttaa siltä, että uudet digitaaliset palvelut ovat vakiintuneet ja tulleet jäädäkseen. Niiden avulla on helppo löytää uutta.

”Digitaalisten palveluiden lisääntyminen korostaa samalla fyysisten teosten arvoa. Ihmiset haluavat tulla galleriaan kokemaan teokset paikan päällä”, Räisänen sanoo.

Myös Helsinki Contemporaryssa suhtaudutaan syksyyn optimistisesti.

Vaikka teosmyynti reagoi perinteisesti herkästi taloustilanteeseen, voivat poikkeusajat toisaalta myös kasvattaa kiinnostusta kuvataiteeseen, kuten korona-aikana oli nähtävissä.

”Taide voi toimia lohtuna. Peilinä, jolla käsitellä erilaisia vaikeita asioita”, Räisänen sanoo.

”Jos tässä ajassa taiteenkeräilijät ja -hankkijat ovat varovaisia, voi ostajiksi löytyä uusia ihmisiä.”