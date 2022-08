Uhkarohkeista tulivuorentutkijoista kertova Fire of Love on romanttinen ja pelottava elokuva, joka sisältää järisyttävää kuvamateriaalia

Dokumentti sisältää poikkeuksellista kuvamateriaalia, jossa pariskunta kuvasi tulivuoria lähempää kuin koskaan aiemmin.

Fire of Love. Ohjaus: Sara Dosa. 93 min. K7. ★★★★

Katia ja Maurice Krafft rakastivat toisiaan – ja tulivuoria. Vulkanologian pioneereihin kuulunut ranskalaispariskunta eli ja hengitti laavaa, rikkiä ja tuhkaa 1960-luvun lopulta vuoteen 1991 asti, jolloin he saivat surmansa Unzen-tulivuoren purkauksessa Japanissa.

Ohjaaja Sara Dosan erinomainen dokumenttielokuva Fire of Love on koostettu lähes kokonaan Krafftien tutkimuksistaan taltioimasta kuvamateriaalista, jota on yhteensä 180–200 tuntia kolmelta vuosikymmeneltä.

Krafftit saivat uhkarohkeutensa ansiosta kuvattua purkautuvia tulivuoria lähempää kuin kukaan aikaisemmin. Materiaali on järisyttävää kaikessa ihmisen kutistavassa voimassaan.

Kiinnostus tulivuoriin on elokuvaa katsoessa helppo ymmärtää. Vulkaanisissa ilmiöissä syntymä ja kuolema kasvavat yhteen. Tulivuorenpurkaukset aiheuttavat silmitöntä tuhoa, mutta niiden laava jähmettyy uudeksi kallioksi ja tuhkasta tulee hedelmällistä maaperää.

Kraffteja yhdistänyt rakkaus tulivuoriin läheni pakkomiellettä. Katia ja Maurice ylittivät pelon uhkaavaa luontoa kohtaan, mutta samalla he kadottivat normaalin itsesuojeluvaiston. Pariskunnan hämmentävän rento käyskentely vyöryvän laavan keskellä pistää katsojan kädet hikoilemaan.

Planeetan uumenista kumpuava hirviömäinen luonnonvoima sisältää jopa eroottisen latauksen.

”Säälimätön ilmiö saa vapisemaan”, Katia Krafft kirjoitti aktiivisen tulivuoren suulla yöpymisestä.

Alkuperäinen filmiaines on niin poikkeuksellista, että kehnompikin teos selviäisi pelkästään sen voimalla. Onneksi Fire of Lovessa on enemmän ajatusta.

Tarkasti leikatut montaasit ja hyvin valitut filmikatkelmat tuovat esiin Krafftien tarinaan sisältyvät kontrastit: tulivuorien välinpitämättömän tuhovoiman ja yksilöllisen romantiikan, nykyisyyden ja planeetan alkuhetkiin ulottuvan aikaskaalan. Katian ja Mauricen hullusta rakkaustarinasta on vaikea olla liikuttumatta.

Air-duosta tunnetun Nicolas Godinin mainiossa alkuperäismusiikissa kuuluu 1970-lukulainen retrofuturismi, ja myös muut musiikkivalinnat Brian Enosta Ennio Morriconeen sopivat nostalgiseen kokonaisvaikutelmaan.

1980-luvulla Krafftit alkoivat keskittyä tutkimuksessaan ”harmaisiin” tulivuoriin, jotka räjähtävät yhtäkkiä valtavina tuhkapilvinä. Loppua kohden elokuvan värimaailma muuttuukin kirkuvista laavanpunaisista tuhkanharmaaseen, mikä petaa samalla pariskunnan surullista, mutta heidän ottamiensa riskien takia arvattavaa kuolemaa.

Lähemmäksi tulee myös vulkaanisten ilmiöiden aiheuttama inhimillinen kärsimys. Kolumbian Armerossa vuonna 1985 tapahtunut maavyöry surmasi arvioiden mukaan yli 20 000 ihmistä, vaikka asiantuntijat vaativat paikallisia viranomaisia evakuoimaan Nevado del Ruiz -tulivuoren ympäristön. Katastrofi sai Krafftit ensimmäistä kertaa kyseenalaistamaan elämäntehtävänsä.

Dokumenttia säestää Miranda Julyn miellyttävän käheällä äänellään lukema voice-over. Kertojaäänen teksti kuitenkin pureskelee välillä elokuvan teemoja liikaa katsojan puolesta. Samaa voi sanoa myös Dosan käyttämistä herttaisista pala-animaatioista, jotka tuovat mieleen, hyvässä ja pahassa, ohjaaja Wes Andersonin nukkekotiestetiikan.

Sara Dosan koostama elokuva on vain yksi mahdollinen versio Krafftien tarinasta. Tänä vuonna ilmestyy myös veteraaniohjaaja Werner Herzogin dokumenttielokuva, joka hyödyntää Krafftien kuvaamaa materiaalia. Tuntien Herzogin illuusiottoman tyylin, voi hänen teokseltaan povata Fire of Lovea vähemmän tunteisiin vetoavaa lähestymistapaa.

Sitä odotellessa on Fire of Love kuluvan vuoden ehdottomia elokuvahelmiä.

Nuoret geologit tanssahtelemassa purkautuvan tulivuoren suulla on alkuvoimaisen elokuvallinen näky, jota on mahdoton unohtaa.

Käsikirjoitus: Sara Dosa, Shane Boris, Erin Casper, Jocelyn Chaput. Pääosissa: Miranda July (ääni). Tuottajat: Sara Dosa, Shane Boris, Ina Fichman.