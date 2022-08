Evitassa pääosassa on musiikki ja näyttävä visuaalisuus.

Suurmusikaali Evita on Porin teatterille niin suuri tuotanto, että sen edelle on mennyt vain Tuntematon sotilas. Teatterin taiteellisen johtajan Christian Lindroosin mukaan Evita on Porin teatterin historian suurin musikaalituotanto, ja sen budjetti on satojatuhansia euroja.