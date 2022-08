Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Uusperhe

Maarit ja Teemu Niemelä ovat eläneet seitsemän vuotta uusperheessä: ”Muutaman päivän vaihtaisin pois, mutta kokonaisuutta en missään nimessä!”

Niemelöiden uusperheessä kaikki ei mennyt niin ruusuisesti kuin he aluksi kuvittelivat. He ovat käyneet läpi uusperheen eri vaiheet. Nyt he eläytyvät uusperhe-elämään myös näyttämöllä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Teemu ja Maarit Niemelä kertovat, että heidän perheessään tärkeää on kaikenlaisten tunteiden ilmaiseminen ja niistä keskusteleminen.

Pori Elämä uusperheessä kaikkine vaiheineen ja mausteineen on tullut tutuksi Maarit ja Teemu Niemelälle. Heidän uusperheensä on nyt seitsemän vuoden ikäinen. Rakastajat-teatterissa näyttelijäpariskunta eläytyy tänä syksynä uusperhe-elämään myös näyttämöllä.