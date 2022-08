Salla Simukka kirjoitti ensimmäisen romaaninsa aikuisille. Se on koukuttava kauhuromanttinen lukuromaani.

Salla Simukka: Tästä kaikki alkaa. Tammi 2022. 169 s.

Tamperelaiskirjailija Salla Simukan (s. 1981) ensimmäinen aikuisromaani Tästä kaikki alkaa ilmestyi 15. elokuuta. Kyseessä on maagisrealistinen kertomus parisuhteen loppumisesta ja mielen järkkymisestä.

Pienoisromaanissa esiintyy nuorehko naispari Nova ja Isla, joiden vuosia kestänyt parisuhde on tullut tiensä päähän. He ovat vastikään ostaneet itselleen talon, josta luopuminen tuntuu harmilliselta.

Romaanikertoja seuraa lähinnä Novan ajatuksenkulkua. Hän työskentelee kotona taiteilijana. Kun hän ja Isla päättävät erota, Nova suree kovasti. Mutta myöhemmin Isla sanookin, ettei mistään erosta ole ollenkaan sovittu.

Eikä se ole ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Nova on huomannut asioiden muuttuneen toisiksi talon sisällä. Kummitteleeko siellä oikeasti?

Nova tekee kuvitusta vanhoihin suomalaisiin kauhutarinoihin. Yhtäkkiä hän huomaa uuden kotipaikkansa linkittyvän tarinoihin tavalla, joka ei jätä asiaa epäselväksi. Isla kuitenkin kokee tilanteen eri tavalla.

Onko heillä ollenkaan yhteistä tulevaisuutta, ainakaan tässä talossa?

”Kun he olivat Islan kanssa saapuneet tähän taloon ensimmäisen kerran, Nova oli kokenut erikoisen yhteyden humahduksen. Joku olisi voinut kutsua sitä kohtaloksi. Kun kiinteistönvälittäjä ja Isla olivat menneet syvemmälle taloon, Nova oli tarkoituksella jättäytynyt vähän jälkeen päästäkseen kuuntelemaan huoneiden hengitystä yksin.” (s. 107)

Salla Simukka on kirjoittanut kaunokirjallisuutta 20 vuotta.

Esikoisteos oli kahden teinitytön rakkaudesta kertova romaani Kun enkelit katsovat muualle (2002), jolla Simukka osallistui WSOY:n kirjoituskilpailuun. Vuosien aikana hän on kirjoittanut useita nuortenkirjoja ja tietokirjoja. Kirjailijan Lumikki-trilogia (2013–2014) on ollut huikea kansainvälinen menestys. Sarjan käännösoikeuksia on myyty yli 50 maahan.

Uutuusromaanillaan Simukka tavoittelee onnistuneesti aikuisia lukijoita. Tästä kaikki alkaa on kauhuromanttisena lukuromaanina varsin koukuttava ja helppolukuinen. Simukka hallitsee kielen täydellisesti.

Sisällöltään romaani aukeaa kauniisti hyvin lavealle ja jopa historialliseen ulottuvuuteen. Romaani sisältää kiintoisia näkökulmia myös kuolemanjälkeiseen elämään.