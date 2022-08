Elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä festivaali järjestää syksyllä kyselyn selvittääkseen, mitä ihmiset tapahtumalta kaipaavat.

Satasoittoon on enää pari viikkoa, ja tuottaja Tiina Starckea hikoiluttaa. Kun festivaalin ennakkomyynti on aiempina vuosina ollut hyvää, tänä vuonna lippuja on mennyt kaupaksi poikkeuksellisen vähän.

”Kyllä sitä pohtii päivin öin, että mitä pitäisi tehdä. Vaikka onhan sama ongelma ollut nyt lähes kaikilla tapahtumilla.”

Starcke kuitenkin uskoo, että monipuolinen ohjelma houkuttelee tänäkin vuonna paikalle mukavan määrän ihmisiä. Satasoitossa on tänä vuonna kutakuinkin yhtä paljon konsertteja kuin viime vuonna, eli noin kymmenen. Aiempina vuosina konsertteja on ollut parisenkymmentä.

Festivaalia järjestäessä huomaa, että moni tapahtuma-alan osaaja on pudonnut remmistä koronapandemian aikana.

”Tuntuu, että kaikki käyvät jotenkin hitaalla. Jos moni asia oli ennen saatu valmiiksi kesäkuussa, nyt ne valmistuvat elokuussa. Päätöksiä tehdään paljon lähempänä h-hetkeä. Jos päivät ovat olleet tähän asti pitkiä, nyt ne vasta pitenevätkin”, Starcke nauraa.

”Mutta toivotaan että mahdollisimman moni löytää upeasta musiikkikattauksesta piristystä arkeen kovien aikojen jälkeen", Starcke toteaa.

Eräs tämän vuoden erikoisuuksista on yleisön mukaan tempaava, Kokemäen Seuratalolla tanssittava huutokatrilli. Ryhmätanssissa ohjaaja kertoo tanssijoille huutamalla, mitä koreografiassa kulloinkin tapahtuu. Trio Harharetkessä soittava Timo Katila on säveltänyt Satasoitolle tilaustyönä ikioman katrillin.

”Tätä on suunniteltu vuosia, ja nyt se vihdoin toteutetaan. Huutokatrilliin osallistumiseksi ei tarvitse osata etukäteen mitään, joten se sopii kaikille”, Starcke kertoo.

Tämän vuoden festivaalin jälkeen Satasoitto tekee kyselyn, jossa selvitetään, mitä ihmiset festivaalilta oikeastaan toivovat.

”Oletuksia on paljon, mutta tätä olisi pitänyt todella kysellä jo ajat sitten. Minkä tyyppistä musiikkia ihmiset haluavat Satasoitossa kuulla, minkä ikäisiä kävijämme ovat, ja mistä he ovat saaneet tiedon festivaalista.”

Satasoitto käynnistyy perjantaina 26. elokuuta ja päättyy sunnuntaina 4. syyskuuta.