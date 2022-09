Kolme nuorta miestä lähti Ulvilasta valloittamaan Amerikkaa, ja pian heitä ylistettiin velhoiksi ja virtuooseiksi.

Kotitalon seinällä Ulvilassa on maalaus, jonka pohjana oli valokuva loisteliaasta Warner-teatterista Pennsylvaniassa. Teatteri mainosti valotaulullaan veljesten konserttia.

Ulvila

Pentti Laihon kotona Ulvilassa on seinillä maalauksia kolmesta harmonikkaa soittavasta veljeksestä. Seinälle kehystetty keikkajuliste siteeraa The New York Timesin ylistystä: ”Upeaa, loistavaa, mitä harvinaisin nautinto!”

Vuonna 1944 syntynyt Pentti Laiho on kolmikon nuorin. Kolmen harmonikan Laiho-trio soitti Suomessa moneen otteeseen radiossa 1960- ja 1970-luvuilla. Veljekset kehittivät uudenlaisen tavan soittaa klassisia orkesteriteoksia kolmella harmonikalla. Se herätti runsaasti kiinnostusta Yhdysvalloissa, jossa he loivat uraa.