Antti Tuomento on rakentanut 34 vuoden ajan yhden miehen voimin tontilleen Köyliöön ainutlaatuista kylää. Lauantaina hän julistaa sen omavaltaisesti itsenäiseksi kunnaksi.

Kuuraketin nimi on ollut Putinik, mutta Antti Tuomento kaavailee sille nyt uutta, sopivampaa nimeä. ”Propelli tietysti pyörii, ei aina kuuhun saakka riitä, loppumatkasta pitää räpytellä. Tällä on myös kanankoivet, joilla voi kuussa kävelyttää”, Tuomento esittelee yhtä Pelimannimäen lukuisista nähtävyyksistä.

Tämä ainutlaatuinen paikka saa kävijän iloisesti pyörälle päästään. Pelimannimäki on täynnä Antti Tuomennon kolmenkymmenen vuoden aikana rakentamia omaperäisiä rakennuksia ja romuveistoksia. Nähtävää on niin paljon, että on vaikea päättää, mihin katseensa kohdistaisi.