Avasiko hakukone tämän näköisen sivuston? Kyseessä on Yle Areenan nimeä laittomasti käyttävä huijaussivusto.

Yle Areenan nimeä käyttävällä huijaussivustolla kalastellaan ihmisten tietoja. Sivulle voi päätyä esimerkiksi hakukoneen kautta. Huijaussivusto väittää tarjoavansa katsottavaksi suurta määrää kotimaisia elokuvia.

Valikoimassa on myös elokuvia, jotka eivät ole vielä saaneet ensi-iltaansa, kuten syksyllä elokuvateattereihin tuleva Pelle Hermanni. Sivuston uskottavuutta lisää se, että elokuvista on sivustolla suomenkieliset kuvaukset ja trailerit.

Yle-Areena.com -osoitteessa toimiva sivusto pyytää rekisteröitymään käyttäjäksi ennen elokuvien näyttämistä. Viimeistään tässä vaiheessa käyttäjän epäilykset heräävät, sillä rekisteröitymistä varten näkyviin tulee englanninkielinen rekisteröitymissivu, jossa ei enää mainita Yle Areenaa.

Huijaussivusto väittää tarjoavansa katsottavaksi muun muassa Pelle Hermanni -elokuvaa, joka ei ole vielä saanut ensi-iltaansa.

Viestintä- ja brändijohtaja Jere Nurminen Yleisradiosta kertoo, että he ovat tietoisia kyseisestä huijaussivustosta ja ovat tehneet siitä useita poistopyyntöjä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:lle. Huijaussivusto on toiminut jo parin vuoden ajan, vaikka sitä on yritetty saada pois erilaisin keinoin.

”Suuri osa ihmisistä erottaa onneksi valesivut oikeista varsin hyvin. Vale- ja huijaussivustoihin voi liittyä kuitenkin käyttäjälle vakaviakin tietoturvariskejä, joten asiaa ei pidä vähätellä. Saammekin usein ihmisiltä vinkkejä erilaisista valesivuista, joissa pyritään hyödyntämään Ylen vahvaa brändiä. Olemme kiitollisia näistä vinkeistä”, Nurminen kommentoi.

Hänen tietoonsa ei ole tullut tapauksia, joissa ihmiset olisivat kärsineet vahinkoa tämän huijaussivuston takia. Yleisradion brändiä on yritetty hyödyntää myös muissa huijauksissa, esimerkiksi uutisankkureiden kasvoja on käytetty laittomasti bitcoin-markkinoinnissa.