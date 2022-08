Ulvila

Pitkäikäisiä yhtyeitä on Satakunnassa muitakin, mutta länsiafrikkalaisiin rytmeihin ja lauluihin erikoistuneen Zamburun 30-vuotinen tarina on silti oma lukunsa. Koulun kerhona Nakkilassa 1990-luvun alussa aloittanut kokoonpano on ollut elämänsä kunnossa kaiken aikaa – koronapaussia kenties lukuun ottamatta.