Kulttuuri | Menot

Nyt alkaa festareiden superkuu – katso menovinkit Satakuntaan

Porispere, Rock in the City, Rauma Festivo, Rauma Blues, Kirvatsin Jytä, Blue Sea Film Festival... eikä siinä vielä kaikki. Satakunnan elokuu on pakattu täyteen tapahtumia.

Stam1na on yksi Rock in the Cityn esiintyjistä Porissa. Kitaristi Antti Hyyrynen revittelee.