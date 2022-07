Pitsiviikolle kannattaa suunnata jo taiteen takia: Rauma on täynnä pieniä gallerioita ja työhuoneita

Pitsiviikko tuo taiteilijat ja yleisön yhteen. Taiteilijoille kohtaamiset yleisön kanssa ovat yllättäviä ja tärkeitä.

Yleisö voi piipahtaa Heli Väisäsen työhuoneella Vanhassa Raumassa Heikklän taidepihassa. Kavaletin päällä on savinen ”jänötyttönen”, johon Väisänen kaivertaa kuvioita. Kun pinta on valmis ja kuivunut, Väisänen raaka- ja lasituspolttaa työn.

Rauma

Rauma on taiteilijoiden kaupunki. Pitsiviikolla kaupungissa on avoinna yli 20 taidekohdetta, joista suurin osa on taiteilijoiden työhuoneita tai pieniä gallerioita.

”Yllätyin siitä, kuinka valtavan paljon täällä käy ihmisiä”, toteaa kuvataiteilija Heli Väisänen. Hänellä on toista vuotta työhuone Heikklän taidepihassa Vanhassa Raumassa. Suomen kuvataiteen päivänä pihassa vieraili yli 200 henkeä, ja toinen ruuhkahuippu on nyt Pitsiviikolla.