Saaramaria Kuittinen: Viekotus. Risa Productions 2022. 162 s.

Käsikirjoittaja, näytelmäkirjailija ja runoilija Saaramaria Kuittisen rohkea esikoisromaani Viekotus kertoo suomalaisista helluntainuorista, jotka kokoontuvat juhannuskonferenssiin Keuruulle.

Viekotuksen primus motor, Julius-niminen helluntaipastori, ohjaa seurakuntaansa vanhoillisella otteella ja etsii samalla elintilaa legendaarisen pastori-isänsä varjossa. Parikymppinen Reanna alkaa kapinoida isäpuoltaan Juliusta vastaan.

Tyttö iskee silmänsä Matteoon, mukavaan nuorisopastoriin, eikä jää ilman vastarakkautta. Esiaviollisen suhteen synnyttyä Matteo joutuu tarkistamaan kutsumuksensa ja valitsemaan, jatkaako suhdetta Reannan kanssa vai nuorisotyötä helluntaiseurakunnassa.

Reannan ystävä Aava haaveilee suhteesta Petrin kanssa. Jesaja on nuori poika, joka yrittää vetää hauskaa roolia nuorten keskellä. Miina on hiljattain avioitunut nuori nainen, joka päättää kirjoittaa oppaan sukupuoliasioista kristillisestä näkökulmasta.

Romaani kuvaa neljää päivää konferenssissa, helluntailaisten juhannusjuhlassa. Nuoret saapuvat paikalle suurin odotuksin.

Yön tullen aikuiset menevät nukkumaan ja nuoret jäävät bailaamaan isolla joukolla konferenssikentälle. Jotkut helluntainuorista ovat odottaneet tätä meininkiä koko kevään.

”Jesajan dominoiva sosiaalisuus väsyttää välillä, mutta toisaalta Jesaja on liimaa, joka pitää heidät yhdessä. Roopella ja Jyrillä on omat urheilujutut, johon muut eivät mahdu. Reanna taas on etäinen, eivätkä Miina ja Reanna jostain syystä tunnu tulevan toimeen keskenään. Aavasta tuntuu, että hän joutuu toimimaan diplomaattina heidän välillään, siksi Jesajan pelleilyt ja kovaääniset jutut vievät painetta pois keskustelunavauksilta.” (s. 33)

Romaani keskittyy nuorten seksuaalisuuskysymyksiin. Jotkut nuorista löytävät ”oikean” tavan käsitellä omaa sukupuolisuutta, toisille asia muuttuu ikuisuuskysymykseksi. Myös oman homoseksuaalisuuden kohtaaminen tulee havainnollisesti esille.

Kuittinen alleviivaa helluntainuorten ristiriitaisia ajatuksia ja kamppailuja kaikenlaisten kipupisteiden kanssa. Seksiin liittyvät kiusaukset näyttäytyvät ainoastaan jäävuorenhuippuna. Esimerkiksi helluntailaisten johtajia ympäröivä vaikenemisen kulttuuri tuntuu nuorista vastenmieliseltä.

Esikoiskirjailijan ote on laajakatseinen ja avarasydäminen. Kuittinen kirjoittaa nuorten kysymyksistä havainnollisesti ja tyylikkäästi. Toisen polven helluntailaisena hän tuntee hyvin juhannuskonferenssin miljöön, talkootyöt, kokousohjelman, telttakylät ja niin edelleen.

Romaanin aikuiskuvaus jäi minusta yksipuoliseksi. Kuittisen kuvaamat helluntailaiset aikuiset olivat lähes kaikki kielteisiä karikatyyrejä, joskaan eivät kaukaa haettuja. Oikeastaan Matteo edustaa yksin niitä terveellä järjellä ajattelevia aikuisia, joita jokaisesta seurakuntayhteisöstä löytyy.