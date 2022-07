Rob Jabbazin painajaismaisessa kauhuelokuvassa zombiteema saa taas uuden muunnelman.

Jim (Berant Chu) pakenee henkensä edestä kanadalaisen Rob Jabbazin esikoisohjauksessa The Sadness.

The Sadness (Ku bei), ohjaus Rob Jabbaz. Pit. 99 min. K18

Monissa zombielokuvissa zombeiksi muututaan jonkin viruksen sairastuttamana. Niin myös kanadalaisohjaaja Rob Jabbazin esikoiselokuvassa The Sadness, joka on tehty Taiwanissa.

Mutta Jabbazin zombit eivät muutu ihmisiä syöviksi eläviksi kuolleiksi, vaan saaliinhimoisiksi kiduttajiksi, raiskaajiksi ja murhaajiksi. Viime aikojen edeltäjiä elokuvalla on paljon, muun muassa Resident Evil -elokuvasarja, Brad Pitt -elokuva World War Z ja tv-sarja The Walking Dead. Kaikissa niissä yhteiskunta romahtaa zombivaaran vuoksi.

Aluksi esitellään sympaattinen nuoripari Jim (Berant Zhu) ja Kat (Regina Lei) aamupuuhissaan. Yhteiselle lomalle pitäisi mennä, mutta Jim onkin ottanut lisätöitä ja Kat on hiukan näreissään.

Kun kaksikko pääsee kumpikin tahoilleen kaupungille, alkaa tapahtua. Tavalliset ihmiset muuttuvat mustasilmäisiksi hirviöiksi, jotka ryhtyvät silmittömään väkivaltaan toisiaan kohtaan. Arki nyrjähtää äkkiä veriseksi painajaiseksi, josta ei näytä olevan ulospääsyä.

Juuri tämän tavallisen tylsän arkipuuhastelun keskelle syöksyvän totaalisen kauhun käsittelijänä Jabbaz on taitava. Mieleen tulevat pakostakin maailmalla tuon tuosta sattuvat joukkosurmat, jotka niin ikään iskevät keskelle rauhaisaa eloa. Sekä tietenkin erilaiset pandemiat, nyt viimeksi tietenkin korona.

Jim (Berant Chu, alla) pakenee henkensä edestä kanadalaisen Rob Jabbazin esikoisohjauksessa.

Puhtaasti elokuvallisena, armottomana vyörytyksenä The Sadness on tavattoman tehokas ja pelottava. Se on myös puhdas splatter-elokuva. Verta lentää litroittain, eikä karmeissa yksityiskohdissa säästellä.

Mutta pelkän päällekäyvän emotionaalisen tehonsa lisäksi The Sadness on ajatuksellisesti jokseenkin köyhä. Ainoa viittaus aiheen laajempaan yhteyteen on siinä, että omaa taustaansa turvanneet poliitikot eivät taaskaan ole uskoneet lääkärien varoituksia uuden viruksen arvaamattomuudesta. Ei kovin omaperäistä.

Yleisvaikutelmaltaan The Sadness väistää kauhuelokuvien yleisen tavan tuhota lopuksi paha ja jättää siitä vain aavistus, useimmiten jatko-osaa varten. Jabbazin elokuva ei anna mitään armoa. Alun kaunis rakkauskin korruptoidaan, eikä ihmepelastautumisia ole.

The Sadness on kerronnallisesti hyvin taitavaa, iskevää ja tehokasta elokuvantekoa, mutta kokonaisuutena myös melko kyynistä ja vastenmielistä. Herkimpien ei ehkä kannata viedä evästä mukanaan saliin, jos tätä menee katsomaan.

Käsikirjoitus Rob Jabbaz, tuottaja David Barker, pääosissa Berant Zhu, Regina Lei, Ying-Ru Chen, Tzu-Chiang Wang.