Pomo selittää kohtelevansa alaisiaan kuin perhettä, mutta on todellisuudessa kiinnostunut vain itsestään: Javier Bardem on roolissaan ilmiömäisen hyvä

Hyvä pomo on tragikomedia. Sen yhteiskuntasatiiri on välillä aivan liian kovakouraista, mutta Javier Bardemin näyttelijäntyö pelastaa oikeastaan kaiken.

Hyvä pomo (El buen patrón), ohjaus ja käsikirjoitus Fernando León de Aranoa, 120 min, K12. ★★★★

Tiivistetysti: Javier Bardem tekee Hyvässä pomossa niin erinomaista näyttelijäntyötä, että elokuva kannattaa nähdä vain siksi. Ei väliä tähdistä, ei väliä elokuvan muista ansioista ja useista puutteista: Bardem pääroolissa limanuljaskaisena keskisuuren yrityksen johtajana on niin upeaa katsottavaa, että kaiken muun antaa anteeksi.

Oikeastaan muuta ei tarvitse tietääkään! Mutta: ohjaaja-käsikirjoittaja Fernando León de Aranoa teki Bardemin kanssa yhteistyötä ensimmäisen kerran jo 20 vuotta sitten Maanantain auringossa. Se oli draamaa, tämä on tragikomediaa ja yhteiskuntasatiiria ihmiskasvoisesta kapitalismista.

Bardem näyttelee Julio Blancoa, joka johtaa erilaisia teollisia vaakoja valmistavaa yritystä jossain Espanjan pikkukaupungissa. Blanco on pelkkää hymyä ja selittää kohtelevansa työntekijöitään kuin perhettä.

Elokuvan alussa Blanco pitää kannustuspuheen koko tehtaalle: nyt täytyy puskea oikein eri lujaa, koska firma on ehdolla jälleen jonkin sortin bisneseksellenssipalkinnon saajaksi. Nuo palkinnot ovat aina yhdentekeviä, mutta Blancolle ne ovat kaikki kaikessa. Seinä on niitä jo täynnä, mutta yksi vielä, kiitos.

Samaan aikaan yhtä työntekijää ollaan irtisanomassa, eikä Blanco välitä lainkaan. Irtisanottu Jose (Óscar de la Fuente) on kohta tehtaan ulkopuolella osoittamassa mieltään. Hänen ja Blancon välinen jännite muodostaa elokuvaa koossa pitävän kaaren, jonka alla tapahtuu toinen toistaan sekavampaa ja askel askeleelta sekä saippuaoopperaisempaan että mustempaan komediaan kallistuvaa hirveyttä.

Blanco on langennut, talousjärjestelmämme orja ja alaisiaan manipuloiva hirviö: hänen omahyväisyytensä ja itsetyytyväisyytensä hipovat täydellistä. Hänen elämässään ei ole kuin minä, minä ja minä, joiden jatke perheyritys on.

Samalla Blanco tietää, että jotain on pielessä. Ehkä mielessä kaikuu jostain takaa kuuluva nauru? Tai ehkä se on vasta tulossa. Muiden naurun voi melkein nähdä Bardemin näyttelemän Blancon kasvoilta hennosti paistavassa tuskassa ja siinä, miten hän hipelöi silmälasejaan.

Työelämän hirveys, pakonomaisesti asetettuihin tavoitteisiin keinolla millä hyvänsä pyrkivä johtaja, lähes puhki kuluneita teemoja. Satiiri syötetään katsojille paikoin kuin syöttöletkusta, ja se on elokuvan suurin tyylivirhe.

Sen kuitenkin unohtaa varsin helposti, koska Bardemin Blanco on salaliittoteorioiden profetoima liskoihminen. Ulkokuori yhtä hymyä, vanhanaikaisesti kammattuja hiuksia ja kauniita pr-puheita yhteisön merkityksestä, sielu vastenmielistä myrkkyä. Hänen valheillaan ei ole rajoja, ja eettinen periaate on yksinkertainen: tarkoitus pyhittää keinot. Mutta jos tarkoitus on vain minä ja firmani maine, millainen tarkoitus se ylipäätään on?

Ei minkäänlainen, elokuva tekee äärimmäisen selväksi. Aivan liian selväksi, otan satiirini mieluummin hienovaraisena. Hyvän pomon rakenne ei aivan toimi: toisaalta se on Bardemin tour de force -kuvaus sieluttomasta miehestä ja sitä kautta ”aikamme sairaudesta”, toisaalta siinä on slapstick-komedian puolelle ilmeisen tarkoituksella lipsahtavia sivujuonia, joista nautin, mutta jotka jättävät elokuvan osin muotopuoleksi.

Tehtaan sisäänkäynnillä oleva vanha tasapainovaaka ei suostu pysymään tasapainossa, vaikka sitä käydään korjaamassa. Lopulta Blanco ottaa ja teippaa toisen astian pohjaan luodin, ja katso, vaaka on tasapainossa olematta tasapainossa!

Ohjaaja on tarkoittanut metaforan joksikin muuksi (ilmiselväksi), mutta minulle se kuvaa itse elokuvaa. Vähän tasapainoton, mutta Bardemin roolisuoritus on luoti toisen astian alla.

Hyvä pomo oli aiemmin tänä vuonna Espanjan Goya-palkintogaalassa ehdolla kahdessakymmenessä kategoriassa. Se on kaikkien aikojen ennätys.

Voitto tuli kuudessa kategoriassa, muun muassa Bardemille vuoden 2021 parhaasta näyttelysuorituksesta. Lisäksi Hyvä pomo voitti parhaan elokuvan, ohjaajan, käsikirjoituksen, editoinnin ja alkuperäismusiikin palkinnot. Musiikki jää mieleen, siitä vastaa säveltäjä Zeltia Montes.

Pääosissa Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor ja Óscar de la Fuente. Tuottajat Fernando León de Aranoa, Jaume Roures ja Javier Méndez.