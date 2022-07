Porisperessä esiintyvän Tehosekoittimen Otto Grundström kertoo, miltä tuntuu paluu isojen yleisöjen eteen: ”Keikoilla on paljon ihmisiä, jotka ovat syntyneet meidän huippuvuosien aikana”

Tehosekoittimen paluukiertue on hyvässä vauhdissa. Yhtye nähdään Porissa 5. elokuuta Porisperessä.

13 vuotta siihen meni, mutta Tehis on palannut!

Vuonna 2004 toimintansa lopettanut Tehosekoitin teki lyhyen jäähyväiskiertueen vuonna 2009. Sen koommin yhtyeestä ei ole kuulunut, paitsi radiossa, missä hittejä on pyöritetty ahkeraan.

Kesäkuussa suomirockin ystävien odotus lopulta päättyi, kun Tehosekoitin aloitti kauan odotetun paluukiertueensa Jämsän Himos Juhannus -festivaaleilla.

Kirjurinluodon Tehis valtaa 8. elokuuta, kun yhtye nousee festivaalin uudelle Rajulavalle kello 20.15.

Otto Grundström, miten paluukiertue on sujunut?

”Fiilis on ollut hyvä. Toki ensimmäinen keikka eli Himos meni ainakin omalla kohdalla tarkkaillessa, että mitenhän tämä homma sujuu.”

”Sitten Kuopiossa oli jo vähän vanhaan malliin sellaista vauhtia ja vaaran tuntua. Se tuntui jo siltä, että ollaan elementissä. Ruisrockin-keikalla oli taas ihan tolkuttomasti jengiä. Jotenkin huvitti, että eihän meillä ole ollut ikinä silloin aikoinaan ihan noin isoja yleisöjä, ainakaan Ruisrockissa. Semmoinenhan on aina ihan sydäntä lämmittävää.”

Jännittikö tehdä paluu?

”No ei oikeastaan. Näiden keikkojen yhteydessä ei ole hirveästi ehtinyt jännittämään. Siinä on niin paljon miettimistä, että miten ja mitä tapahtuu missäkin. Se on aina vähän sellainen juttu Tehiksen kanssa, että kun soitetaan noita ralleja, niin kyllähän ne selkärangassa ovat ja sieltä tulevat.”

”Mutta kun me ruvetaan jollain tapaa aina keksimään pyörää uudestaan. Suurin osa biiseistä pitää jollakin tavalla sovittaa uudelleen, kun ei jaksa vetää samalla tavalla kuin silloin viimeksi. Aivan hyvin voisin näinkin tehdä, kun tavallaan museobändinä ollaan liikkeellä. Ehkä se on se, että kun ei ole uutta materiaalia tulossa, niin saa ainakin vähän katsottua sitä settiä ja sovituksia uudelta kantilta.”

Tehosekoittimen paluukiertueen ensimmäinen keikka oli Jämsän Himos Juhannus -festivaalilla 23. kesäkuuta. Yhtyeen solistin Otto Grundströmin (edessä) mielestä on hienoa, että yleisö syttyy yhtyeen kappaleille vielä yli 10 vuoden jälkeen. ”Se on tietysti hieno juttu, että näin on ja jollain tasolla sitä ehkä hämmästelee.”

Miltä sinusta tuntuu taas olla lavoilla, ehtikö esiintymistä tulla ikävä?

”Kyllähän minä olen jatkuvasti tehnyt musiikkia, ne ovat vain olleet hyvin paljon pienemmissä ympyröissä. Olen tietyllä tavalla tyytyväinen siihen, että olen tuolla ruohonjuuritason alapuolella eli sillä tapaa, että se ei näy kauhean pitkälle.”

”Ei mulla mitään sellaista tulenpalavaa kaipuuta ole isoille lavoille, mutta totta kai on kivaa esiintyä semmoisessa paikassa, jossa tiedät, että ehtii ja mahtuu esiintymään vähän enemmän kuin jossain ihan pienimpien punkkiluolien lavoilla. Se on hyvin erilaista.”

Miltä tunteita sinussa herää, kun yleisö syttyy Tehosekoittimen musiikille vuosienkin jälkeen?

”Tilanne on tietenkin eri kuin silloin 13 vuotta sitten. Siinä oli vain viisi vuotta siitä, kun oltiin viimeksi soitettu festareilla ja silloin se yleisöpohja oli pitkälti sama kuin silloin aikoinaankin.”

”Nythän se on paljon näkyvämpää, keikoilla on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ovat tyylin syntyneet silloin meidän huippuvuosien aikana. Se on tietysti hieno juttu, että näin on ja jollain tasolla sitä ehkä hämmästelee.”

Yksi asia, mikä Otto Grundströmiä paluukeikalla jännitti, oli se, miten hän pystyy esiintymään 70-luvun korkeapohjaisissa kengissä. Ongelmana niiden kanssa on erityisesti se, että pohjat irtoavat helposti.