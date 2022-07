Emma-Jean Thackray OP-lavalla perjantaina.

Britanniasta on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana liuta uuden polven jazzartisteja, jotka ovat paljon muutakin kuin jazzia. Tuoreet tekijät pilkkovat monenlaisia musiikkityylejä palasiksi ja rakentavat niistä kekseliäästi uudenlaisia, jännitteisesti soivia kokonaisuuksia.

Yksi lupaavimmista kyvyistä on laulaja-trumpetisti-säveltäjä-tuottaja Emma-Jean Thackray, joka on julkaissut vasta ensimmäisen albuminsa. Thackray tuo Pori Jazziin kvartettinsa, jonka setissä risteilevät muun muassa jazz, funk, dub ja psykedelia.

Spiikissään Thackray julistaa Yellow-albumin teemaksi universaalin yhteyden – sen, että olemme pohjimmiltamme kaikki yhtä ja samaa.

Tämä yhteys kuuluu paitsi musiikissa, myös sanoituksissa. Thackrayn lauluosuudet ovat pitkälti melodisia sloganeita: ”Open your eyes, open your mind”, ”I called the goddess, she showed me love”, ja sitä rataa.

Matt Gedrychin uhmakas mutta vivahteikas basso nousee miksauksessa vahvasti esiin. Dougal Taylor luo rummuillaan rikkonaisia, paikoitellen polveilevia rytmejä. Lyle Bartonin klassinen, helmeilevä Rhodes-sähköpiano luo välillä mielleyhtymiä jopa The Doorsin suuntaan.

Moni kappaleista kasvaa levyversiotaan mittavammaksi. Esimerkiksi biiseissä Venus ja Our People koetaan nautittavia vapaampia osuuksia, joissa jännite säilyy taidokkaan yhteensoiton voimalla. Psykedeelinen kaahaus ei sorru itsetarkoitukselliseksi trippailuksi.

Kappaleiden tunnelmissa on miellyttävää vaihtelua. Sykkivä basso kuljettaa hämyisen mystistä ja uhkaavaa Spectreä. Sähköpianointrolla käynnistyvä Yellow naittaa konerytmisäksätyksen ja solistisen trumpetin. Minimalistinen Sun antaa dub-maiseman keskellä tilaa mittavalle bassosoololle.

Mallikkaan setin maailmoja syleilevä sanoma kiteytyy vauhdikkaaksi kasvavan päätöskappale Our Peoplen lyriikoihin: ”My people, your people, their people... we are all our people!”