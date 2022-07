Sastamalalainen Anne Heikkilä saa piirroksistaan palautetta, joka koskettaa – Katso: Nämä upeat muotokuvat syntyvät vain lyijykynää käyttämällä

Yksi asia on yhtä tärkeä kuin lyijykynä, kun kiikoislainen Anne Heikkilä ryhtyy työhön.

Vain valokuva, lyijykyniä ja puhtaan valkoinen paperi. Ne kiikoislainen Anne Heikkilä tarvitsee ryhtyessään työhön. Sitten alkaa piirtäminen ja hahmottelu ääriviiva ääriviivalta.

Lopputuloksena on muotokuva, joka muistuttaa malliaan lähes yhtä tarkasti kuin oikea mustavalkovalokuva.

Anne Heikkilä on piirtänyt lyijykynämuotokuvia yli 20 vuotta. Työ ja harrastus alkoi hänen esikoisensa ollessa parivuotias.

”Naapuri alkoi puhua, että olisi kiva saada muotokuvia lapsista. Ajattelin, että minäpä kokeilen tehdä.”

Naapuri tilasi ensin muotokuvat. Sen jälkeen tilauksia on tullut toisensa perään; tuttaville, sukulaisille ja tuntemattomillekin.

Lahjakkuuttakin tarvitaan

Täysin kylmiltään Heikkilä ei alkanut muotokuvia piirtää. Hän on piirtänyt lapsesta asti. Jo pikkutyttönä hän kävi Lempäälässä taideleireillä ja myöhemmin opiskeli itsensä artesaani-metallisepäksi Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.

”Siellä oli paljon taideaineita, kuten muoto- ja värioppia”, Heikkilä sanoo.

Kaikkea ei voi kuitenkaan oppia koulunpenkillä. Heikkilä myöntää, että luontaista lahjakkuuttakin tarvitaan.

”Tämä on sillä tavalla lahja kuin musikaalisuuskin. Pitää harjoitella ja tehdä, että kehittyy, eikä silti ikinä tule valmiiksi.”

Silmissä pitää onnistua

Ihmisen kasvojen piirtämistä pidetään erityisen vaikeana. Anne Heikkilä sanoo tämän olevan totta. Vaatii todellista taitoa, että muotokuvasta pystyy tekemään mallinsa näköisen ja että tavoittaa tämän luonteen.

”Se on pienistä asioista kiinni. Jotkut osaavat tehdä upeita maisemia, mutta eivät ihmistä”, Heikkilä tietää.

Erityisen tärkeää lopputuloksen kannalta on onnistua mallin silmien piirtämisessä. Ne tekevät ihmisestä näköisensä.

Heikkilä piirsi tämän muotokuvan, kun isoäiti tilasi sellaisen lapsenlapsestaan. Työn nimi on "Vilma".

Yhtä tärkeä työkalu kuin lyijykynä

Lyijykynän ja paperin lisäksi taiteilijalla on yksi keskeinen työkalu, jota ilman ei tule valmista.

”Pyyhekumi on yhtä tärkeä kuin lyijykynä. Sillä saa tehtyä valokohtia. Esimerkiksi hiusten kiiltoa teen pyyhekumilla”, Heikkilä sanoo.

Toisin kuin maalauksissa, lyijykynäpiirroksissa elävyys ja materiaalien tuntu on saatava aikaan ainoastaan valoilla ja varjoilla. Heikkilän kunnianhimoinen tavoite onkin saada mustavalkopiirros näyttämään siltä, miltä se tuntuu. Esimerkiksi hän mainitsee pehmonallen turkin tai nukkaisen villapaidan. Niissä pitää ”tuntua” pörröisyys ja pehmeys.

Tämän työn Anne Heikkilä piirsi tilaustyönä 50-vuotislahjaksi. Kuva on tehty henkilön lapsuudenkuvasta.

Viisi muotokuvaa viikossa

Miten kauan muotokuvan tekemisessä sitten kestää? Heikkilän mukaan yhtä vedenpitävää tuntiarviota ei voi sanoa, sillä se vaihtelee kuvan ja mallin mukaan.

Useamman ihmisen piirtäminen ottaa enemmän aikaa, samoin hääparin kukkakimpun ”piperrys” tai mallin pitkät hiukset. Myös sulhasen musta smokki vaatii paljon lyijykynäkerroksia ja ottaa siksi aikaa.

Pitkien hiuksien piirtäminen voi ottaa paljon aikaa, mutta vauvakuvissa näin ei useinkaan ole. Tämän tilaustyönä asiakkaalle tehdyn teoksen nimi on "Markus".

Varmaa on, että yhdeltä istumalta muotokuva ei synny. Heikkilä sanoo, että hänen pitää pitää taukoja ja katsoa kuvaa hetken kuluttua ”uusin silmin”.

Enimmillään Heikkilä on tehnyt viisi muotokuvaa yhden viikon aikana, mutta se oli paljon.

”Siinä oli käsi jo ihan kipeänä.”

Kauneimmin sanottu

Heikkilä tekee muotokuvia tilauksesta. Työt maksavat koosta riippuen 350-450 euroa. Jännittääkö taiteilijaa ikinä näyttää lopputulos tilaajalle?

”Joka kerta se jännittää, mutta toistaiseksi palaute on ollut positiivista, joskus koskettavaakin.”

Kauneinta on, kun taiteilijalle on kerrottu hänen tavoittaneen ihmisen sielun muotokuvassa tai kun piirroksen on todettu olevan enemmän henkilön näköinen kuin valokuva, josta työ on tehty.

Ihmisten lisäksi Heikkilä piirtää paljon ihmisten lemmikkejä ja eläimiä. Hän tekee myös maalauksia, mutta lyijykynämuotokuvia selvästi eniten.

”Ihmiset kiinnostavat minua ja se, että muotokuvista saa elävän näköisiä.”

Tämä kuva on tilaustyö kampaamon seinälle. Työn nimi on ”Hiusmalli".

Tulevaisuudessa Heikkilä haluaa tehdä lyijykynätöiden lisäksi enemmän maalauksia. Yhden sellaisen, ison alttaritaulun, hän on tehnyt hiljattain Nokian vapaaseurakunnalle, jossa työskentelee miehensä Veijo Heikkilän kanssa.

Anne Heikkilä on asunut Sastamalan Kiikoisissa yli 20 vuotta. Piirtämisen ohella hän on ollut kotiäitinä, tehnyt toimittajan töitä ja työskennellyt myös esimerkiksi Vammalassa kiinteistöhuoltoyrittäjänä.

Vuosien varrella Heikkilä on pitänyt yhdeksän näyttelyä. Uusin niistä on parhaillaan esillä Nokian vapaaseurakunnassa. Näyttely on avoinna heinäkuussa vielä tiistaina 12.7. kello 12–17, torstaina ja perjantaina 14.–15.7. kello 10–17.