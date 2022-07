Pori

Porilaislähtöinen muusikko Alpo Nummelin esiintyy lauantaina Pori Jazzissa multi-instrumentalistina Chisun keikalla. Muun muassa Ruusut-yhtyeestä tunnettu Nummelin on soittanut Chisun bändissä vuodesta 2019. Hän soittaa lauantain keikalla bassoa, syntikoita ja sähköperkussioita.

”Olen käynyt Pori Jazzissa lapsesta asti. Nyt soitan täällä ensi kertaa, ja se on itselleni tärkeä juttu”, Nummelin kertoi Kirjurinluoto Arenalla torstaina.

Lauantain keikasta Nummelin lupaa eeppistä. Chisun kanssa työskentelyä hän hehkuttaa näin:

”Aivan ihanaa! Hän on yksi Suomen upeimmista esiintyjistä, musa on fantastista ja sitä on ilo soittaa.”

Nummelin saapui torstaina Helsingistä Poriin varta vasten jazzduo DOMin ja JD Beckin keikalle ja oli palaamassa lähes saman tien. Perjantaina hän esiintyy jo Ilosaarirockin päälavalla Chisun keikalla.

Poriin hänestä oli hienoa tulla, tosin sateinen keli yllätti, eikä Nummelinilla ollut säähän sopivia jalkineita.

Nummelin kertoi tuottavansa ja kirjoittavansa musiikkia päivätyönään. Hän on tehnyt musiikkia myös Pori Jazzissa esiintyneen pehmoainon kanssa. Perjantaina ilmestyy hänen pehmoainolle tekemänsä remix.