Gov’t Mule päälavalla torstaina.

Yhdysvaltojen etelävaltioista kumpuava southern rock ei ole menestynyt trendien harjalla sitten 1970-luvun kultakautensa, mutta alan miesten keskuudessa se elää ja voi yhä hyvin.

Gov’t Mule eli ”hallituksen muuli” on tästä rautainen esimerkki. Porissa nelipyttyinen kone käynnistyi Hammer And Nailsilla hitaasti ja raskaasti kuin dieselveturi, mutta vauhtiin päästyään se tuntui lähes pitelemättömältä.

Päämääränä ei ollut pistää bluesrockia kolmella soinnulla halki, poikki ja pinoon. Nyansseja ja yllättäviä käänteitä riitti esimerkiksi puolivälin kappalekolmikossa. Siinä kokolihapihvi Revolution Come, Revolution Go jäi hampurilaismalliin kahden upean balladin Let It Rainin ja I’d Rather Go Blindin väliin.

Mule on rockissa melko harvinainen spin-off.

Se syntyi vuonna 1994 The Allman Brothers Bandin kitaristi-laulajan Warren Haynesin ja basistin Allen Woodyn sivuprojektina, jonka käyttövoimaksi valikoitui southern rockin ohella Creamin ja Mountainin kaltaisten 1960-luvun kitaratriojen bluesheavy.

Vuonna 1997 Haynes ja Woody keskittyivät pelkästään Mulella ratsastamiseen. Sittemmin kokoonpano on elänyt varsinkin, kun Woody kuoli vuonna 2000, mutta studioalbumeja yhtye on julkaissut kymmenkunta. Lisäksi se on vakiinnuttanut paikkansa takuuvarmana livebändinä.

Porin keikka ei todellakaan ollut poikkeus.

Yleisö ja varsinkin etualan äijävaltainen ”moshpit” saivat kuullakseen sellaista vanhaa kunnon rockbändiä, jollaiset alkavat olla 2020-luvulla muinaisjäänteitä. Pelkästään komeita kitarasooloja oli nautinnollista kuunnella.

Gov’t Mulen nykykokoonpanossa soittavat Warren Haynesin lisäksi rumpali Matt Abt, kosketinsoittaja Danny Louis ja basisti Jorgen Carlsson. Allman Brotherskin nousi kuolleista henkiin viimeistään nelikon vetäessä loppusuoralla braavuuriaan Soulshinea.