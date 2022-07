Juhani Aaltonen Celebration Lokkilavalla torstaina.

Jazzfestivaali on hyvä aloittaa jazzilla. Suomalainen jazzfestivaali on vielä parempi aloittaa suomalaisella jazzilla ja porilainen jazzfestivaali saksofonisti-huilisti Juhani Aaltosella. Hän esiintyi Kirjurinluodossa koivujen katveessa ensimmäisen kerran heinäkuussa 1967. Sen jälkeen kertoja on ollut lukemattomia.