John Legend Päälavalla torstaina.

Kaikki palaset ovat periaatteessa paikallaan – on suuren mittakaavan musiikillisen viihdeshow’n aika.

Iso yhtye käynnistelee luomalla täyteläistä kudelmaa, jossa on 1950-luvun musikaalin tuntua. Tähti astuu lavalle. Hänen äänensä tihkuu hunajaa aloituskappaleen Ooh Laa -alusta alkaen. Yhdellä ensimmäisistä riveistään hän muistuttaa: ”Tiedäthän, että olen romanttinen”.

Kappaleen loppua kohden tuo ääni kasvaa – siinä on voimaa, siinä on dynamiikkaa, siinä on tunnetta. Ääniala on vaikuttava, äänen sävyjen hallinta virheetöntä, artikulaatio täydellisesti kohdallaan.

John Legend on kuin menneiden aikojen soultähtien genomeista koottu soultähti 2.0 – tämä osa Bill Withersiä, tuo osa Bobby Womackia, vielä rahtunen Aaron Nevilleä, ja niin edelleen.

Yhtyeen soundi hipoo täydellisyyttä, kappaleet on sovitettu äärimmäisellä huolella ja taidolla. Vivahteikkuutta löytyy – välillä esiin nousevat taustalaulajattaret, välillä puhallinkaksikko, välillä joku muu. Nopeatempoisesta Used to Love Usta siirrytään viekoittelevasti keinuvaan Penthouse Flooriin ja siitä edelleen gospelhenkiseen Gloryyn. Sävyjä riittää matkan varrella.

Jotain ratkaisevaa jää sittenkin uupumaan – rosoa, särmää, vaaran tunnetta. John Legend pysyy lauluntekijänä, laulajana ja esiintyjänä tiukasti omien turvarajojensa sisällä. Sanoituksissa on tunteen paloa, mutta niissä kuvatut romanttiset kohtaamiset sujuvat aina ongelmitta. Legend tarjoaa eskapistisen tripin omaan kuplaansa, jossa on synnytty kultalusikka suussa – ja siellä se lusikka tiukasti myös pysyy.

On oireellista, että konsertin kaksi vaikuttavinta hetkeä koetaan lainakappaleiden parissa. Nina Simonen Feeling Good ja Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water kouraisevat kumpikin syvältä, ja John Legendin tulkinta tavoittaa niissä tasoja, joita ei löydy yhdestäkään hänen omasta kappaleestaan.

Kovimmat John Legend -fanit toki riehaantuivat, mutta muuten yleisö käyttäytyi varsin maltillisesti.

Puretaanpa kokonaisvaikutelmaa palasiksi ja nostetaan setistä esiin muutama väläys.

P.D.A. (We Just Don’t Care) -kappaleessa suudellaan tähtien alla, mutta lopun instrumentaaliosuudessa yhtye pääsee kunnolla irti jalka paketissa operoivaa trumpetistia myöten. Kokonaissointi on silkkaa mannaa.

Aina kun Legend säestää itseään yksin pianolla, hänen tulkintansa tuntuu voimistuvan. Näin käy myös encore-hiturissa All of Me, joka koskettaa, vaikka ei coverbiisien syvyyksiin ylläkään.

Tulevalta levyltä kuultava maistiainen All She Wanna Do ei kieli siitä, että Legend olisi matkalla kohti rohkeampaa ilmaisua. Uutuuskappale on pikemminkin kallellaan 1980-luvun alun pintaliitodiskon suuntaan.

Legend tarinoi kappaleiden välissä lapsuudestaan ja uransa alkuvaiheista. Musisointi on alkanut musiikillisessa perheessä jo taaperona, ja nuorukaisena on eteen sattunut Lauryn Hillin ja Kanye Westin kaltaisia kohtalotovereita. ”Kun on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, voi onnikin potkaista”, kuuluu Legendin optimistinen sanoma.

Näyttävät taustakuvat ovat kuin näkymiä Eedenin puutarhasta. Hämärtyvän illan päätähdellä on niin puhtoinen imago, että visuaalisestikin taidetaan palata aikaan ennen syntiinlankeemusta.

Ai niin, Tonight (Best You Ever Had) -kappaleessa Legend kehuu olevansa kumppaninsa kaikkien aikojen paras rakastaja – onneksi lievällä itseironialla höystettynä. Hän myös kertoo, että tänä yönä kontrolli katoaa. Kontrolli ei valitettavasti katoa hetkeksikään ainakaan tämän keikan aikana.