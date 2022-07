Valtteri Pöyhönen sovitti maestron kappaleita uuteen uskoon Hector Reimagined -konserttia varten.

Lauantaina Hectorin ikivihreät kappaleet saavat Kirjurinluodossa tuoreen muodon Valtteri Pöyhösen sovitusten myötä. Lauluvastuuta on annettu uuden sukupolven taitureille Jesse Markinille ja Aili Ikoselle. Myös Hector itse nousee konsertissa lavalle Power Band -yhtyeineen.

Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro kertoo, että jo vuonna 2019 mieleen nousi ajatus siitä, että Hectorin kaltainen legenda olisi kiva noteerata Pori Jazzissa jollain tavalla.

”Samalla ajattelin, että konserttiin pitäisi löytää joku tavanomaisesta poikkeava kulma, ja niinpä ajatukset johtivat uusien sovitusten äärelle. Hetken mietittyäni olin yhteydessä Valtteri Pöyhöseen, ja avarakatseisena musiikintekijänä hän ilokseni innostui ajatuksesta. Yhtä lailla mukavaa oli, että Hector itse tuntui olevan välittömästi fiiliksissä ideasta.”

Hector kertoo odottavansa tulevaa konserttia innolla.

”Tällaisia reimagined-toteutuksia on tehty paljon kansainvälisestikin, eli että annetaan vanhemmalle ja varttuneemmalle artistille tällainen kunnianosoituksen tyyppinen käsittely.”

Hector on toki saanut kuulla muiden artistien versioita biiseistään erilaisissa juhlakonserteissa, mutta nyt tilanne oli aivan uudenlainen.

”Ajattelin, että tämä vasta on mielenkiintoista, kun kyseessä on jazz-festivaali ja jazzmies Valtteri Pöyhönen. Mitä sieltä oikein tulee? Minun musiikkinihan on niin kaukana jazzista kuin kala on kirahvista”, hän nauraa.

Siksipä paikallaan olikin antaa tekijöille mahdollisuus luoda Hector-maailma ikään kuin uudelleen. Pöyhönen ja maestro istuutuivat korona-ajan alkupuolella alas ja vaihtoivat ajatuksia muun muassa siitä, mitä biisejä voisi olla mukana.

Hectorin jazzkeikan oman osion kasaaminen oli haastavaa, sillä miehellä on kasapäin hittejä ja klassikoita, joista valita.

”Mukana on joitain Ukrainan sodasta johtuvia nostoja, ja kyllä siellä tuttuakin kamaa riittää”, hän lupaa.

Hector on esiintynyt urallaan Pori Jazzissa kerran. Se tapahtui HEC-yhtyeen kanssa muinoin 1970-luvulla. Artisti muistelee, että keikka soitettiin jossain teltassa, eikä hän nähnyt Pori Jazzista oikeastaan mitään muuta.

”En tiedä, miten Pori Jazz onkin muutoin jäänyt väliin, kun olen kaiken maailman festarit kiertänyt. Varmaankin olen ollut jazzien aikana muualla keikalla tai sitten lomailemassa.”

Hector Reimagined päälavalla lauantaina 16.7. klo 19.45