Hevosista vähänkin kiinnostuneen lukijan kannattaa tarttua Kottikärrykaruselliin.

Veera Nieminen: Kottikärrykaruselli. Tammi 2022. 234 s.

Ylöjärveläinen Veera Nieminen (s. 1978; nyk. Ahlgren) ponnahti laajan yleisön tietoisuuteen ensimmäisellä romaanillaan Avioliittosimulaattori (2013), josta dramatisoitua hupinäytelmää esitettiin muun muassa Porin Teatterissa kaudella 2016–2017.

Niemisen kolmannen romaanin Kottikärrykaruselli päähenkilö on keski-ikäinen hevosalan yrittäjä Katri. Tämän hevostilalla on mahdollisuus ratsastaa, kokea muitakin hevoselämyksiä ja vuokrata myös omalle hevoselle karsina täysihoidolla.

Tilaansa yksinään pyörittävän Katrin työpäivät ovat pitkiä, ja bisnes osoittautuu heikosti kannattavaksi. Kun muuhun henkilökuntaan ei ole varaa, Katrista tulee vääjäämättä väsynyt yrittäjä.

Nieminen vetää hevosbisnekseen liittyviä ilmiöitä superlatiiviin saakka. Henkilökuvaus osoittautuu silti pääasiaksi.

Pienyrittäjän haasteista ja ongelmista huolimatta Katri yrittää elää ihmisiksi sukulaistensa ja vaativien asiakkaidensa kanssa. Miessuhdekin kiinnostaisi. Sitten Katri ottaa serkkupojan laiskahkon tyttären Jennican huollettavakseen. Miten teini sopeutuu tilalla eleilyyn? Jääkö Katrille enää ollenkaan omaa aikaa?

”Tänä aamuna herätessäni minusta tuntui pitkästä aikaa siltä, että kaikki on hyvin. Ettei kaikki ole vain vaiheessa. Tai ehkä pikemminkin tajusin, että kaikki on aina vaiheessa, prosessit kesken, eikä valmista koskaan tulekaan. Etten tiedä mihin olen menossa, mutta minun ei tarvitsekaan tietää.” (s. 149)

Nieminen pyörittelee tätäkin ”karusellia” tottuneesti jo hurttia huumoria viljellen. Hän hallitsee hyvin miljöönkuvauksen sekä arkisen sanailun ja vuoropuhelut erilaisten ihmisten välillä.

Kottikärrykaruselli on helppolukuinen, ja sen kohtauksiin pääsee kiinni vaivatta. Tykkäsin myös romaanin kielestä, joka välillä ilman anteeksipyyntöjä tulkitsee osuvasti päähenkilön mielipaheiden aiheita.

Hieman tylsiäkin hetkeä minulla oli kirjan äärellä. Useimmiten tarina kulki kuitenkin eteenpäin ilman suuria ongelmia. Ennalta arvattavasti Katri törmää kiinnostavaan mieheen, jonka kanssa alkaa vääjäämättömältä näyttävä pariutumisprosessi.

Hevosista vähänkin kiinnostuneelle lukijalle Kottikärrykaruselli on must, muille enemmänkin viihdyttävä lukuromaani. Hevoskemia on ihmissuhdesompailun rinnalla oma lukunsa, johon kirjoittajalla on paljon omakohtaista sanomista. Monet Niemisen luomista henkilöhahmoista osoittautuvat karikatyyreiksi.

Hevosyrittäjyyden lisäksi Veera Nieminen toimii myös blogistina ja kolumnistina ja pakinoitsijana. Niemisen toinen romaani, avioerosta ja kostamisesta kertonut Ei millään pahalla (2018), syntyi kirjailijan erottua ex-mäkihyppääjä Toni Niemisestä.