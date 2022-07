Jyrki Kankaan muistomerkki on myös aito soitin – tältä se kuulostaa, katso video

Tältä näyttää suurikokoinen veistos sijoillaan Kirjurinluodossa.

Pori

Muusikko Teho Majamäki testasi keskiviikkona Jyrki Kankaan muistomerkkiä instrumenttina. Hän käytti veistosta niin rytmisoittimena kuin näppäili sen ”bassonkieliä”, vetelipä niitä jousellakin.

Muistomerkki Bass String Wings on Pekka ja Teija Isorättyän suunnittelema ja se julkistetaan Kirjurinluodossa keskiviikkona kello 17. Satakunnan Kansa lähettää verkossa julkistustilaisuuden suorana lähetyksenä.

Teho Majamäki oli loppuvaiheessa mukana mukana suunnittelemassa veistosta soittimen näkökulmasta. Hän kehuu sen olevan kelpo instrumentti, jossa vain mielikuvitus rajoittaa soittamista. Noin kuusimetristä veistosta soitetaan kiipeämällä sen sisään.

Veistokseen on viritetty pitkiä pianonkieliä, joita voi naputella sormella tai soittaa jousella. Majamäki on virittänyt kielet yhdessä veistoksen rakentajien kanssa. Niillä voi soittaa sävelasteikon viittä säveltä C:stä G:hen. Osa muistakin veistoksen vaijereista on soivia kieliä, ja rungosta lyömäsoittaja saa irti vaikka millaisia ääniä. Instrumentissa on myös sisällä pieni vahvistin ja kaiutin.

”Hienoa on se, että teosta voi tulla soittamaan kuka vain”, Majamäki kehui.

Teho Majamäki otti tuntumaa Bass String Wings -muistomerkkiin soittimena keskiviikkona Kirjurinluodossa.

Taiteilija Pekka Isorättyä kertoo yllättyneensä positiivisesti siitä, mitä tapahtuu, kun veistoksen kieltä lyö.

”Koko veistos resonoi, ja se tuntuu jalkapohjissa asti.”

Kaksi kilometriä vaijeria

Veistos julkistetaan virallisesti keskiviikkona illalla, mutta se on jo nähtävillä paikoillaan Kirjurinluodossa. Taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä ovat kuvanneet vetäneensä teoksen koon ja idean ”maksiimiin ja ylikin”, mikä sopii Pori Jazzin voimahahmon Jyrki Kankaan persoonaan.

He perehtyivät veistosta suunnitellessaan Kankaan elämään. Idea muotokieleen syntyi lentämisestä. Siivet kuvastavat Jyrki Kangasta visionäärinä lennokkaine ideoineen.

Veistoksen siipiin on punottu yhteensä noin kaksi kilometriä teräsvaijeria. Siivet tuovat piirretyn linnun lisäksi mieleen Pori Jazzin Lokkilavan tai Leonardo da Vincin mielikuvitukselliset lentohärvelit.

”Jyrki Kangas lenteli mielikuvituksen siivillä. Siivet symboloivat monta asiaa ja sopivat hyvin muistomerkkiinkin”, Isorättyät sanovat.

Portaat näyttävät ensikatsomalla olevan eri maailmasta kuin veistoksen lennokas yläosa. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että veistoksen osia yhdistävät muodot, esimerkiksi toistuva soikiokuvio.

Veistoksen tekemisessä oli taiteilijoille paljon uutta. He käyttivät ensi kertaa työskentelyssä teräsvaijeria, kielillä soivan veistoksen tekemisestä puhumattakaan.

Teija Isorättyä kertoo, että he luovat veistoksia omalla studiollaan Helsingissä apunaan kaksi seppää, 3D-suunnittelija ja avustajia. Tällä tiimillä he pystyvät toteuttamaan toisistaan poikkeavia veistoksia erilaisilla tekniikoilla.

”Haastavinta veistoksessa oli ehkä aikataulu. Veistos on iso, ja talvella tuli materiaalien toimitusvaikeuksia. Välillä saimme jännittää, mahdammeko juhlia näitä avajaisia”, Teija Isorättyä kertoo.

Keskiviikkona Kirjurinluodossa taiteilijat olivat juhlatunnelmissa.

”Ilmassa on jazzhumua, ihmisiä tulee paikalle ja tuntuu, että veistoskin heräilee tänään jollain tavoin henkiin”, Pekka Isorättyä tunnelmoi.

Artikkelia on täydennetty 13.7. kello 14.30 taiteilijoiden haastattelulla.