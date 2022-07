Tilaisuus on kaikille avoin.

Pori

Pori Jazzin perustajiin kuuluneen ja festivaalin kehitykseen merkittävästi vaikuttaneen Jyrki Kankaan (1944–2020) muistomerkki paljastetaan Kirjurinluodossa ensi keskiviikkona. Bass String Wings -teoksella Porin kaupunki haluaa kunnioittaa Kankaan tekemää työtä kotikaupunkinsa ja sen kulttuurin puolesta.

Muistomerkin ovat suunnitelleet taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä. Teos on noin kuusi metriä korkea ja se on sijoitettu pienelle kummulle.

Muistomerkki on vuorovaikutteinen. Sen portaikkoa pitkin voi kävellä ylätasanteelle veistoksen sisään. Sen kaiteissa on basson kieliä, joita voi soittaa.

– Teoksen suunnitteluvaiheessa meillä oli lähtökohtana Jyrki Kankaan visionäärin luonne. Ihminen, joka pystyy luomaan ja kuvittelemaan tulevaisuutta, on aina jollain tavalla jalat irti maasta, Pekka ja Teija Isorättyä kertovat teoksen tematiikasta.

Muistomerkki on sijoitettu Kirjurinluotoon Jyrki Kankaan aukiolle Kapellimestarinkadun päähän.

Teoksen julkistusjuhlaa vietetään keskiviikkona 13. heinäkuuta. Julkistus alkaa kello 17 ja kestää vajaan tunnin. Juhlassa puhuu Jyrki Kankaan ystävä, presidentti Tarja Halonen ja valtiovallan tervehdyksen tuo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Kaikille avoimessa tilaisuudessa kuullaan myös musiikkia. Bass String Wings -teosta soittaa Teho Majamäki, apunaan bassoklarinetisti Tapani Rinne. Juhlassa kuullaan myös Reiska Laine Quartettia.

Julkistusjuhlan jälkeen noin kello 18 alkaen Kirjurinluodon Jazzpuiston Poriljonki-lavalla esiintyy Pori Big Band (PBB), joka esittää ”Jyrki Kangas In Memoriam” -konsertin johtajanaan saksofonisti Eero Koivistoinen. PBB on tilannut Koivistoiselta sävellyksen, joka kantaesitetään konsertissa.

Sävellys ”Wings – Jyrki Kangas In Memoriam” on lennokas jazzvalssi. Se on saanut innoituksensa Jyrki Kankaan muistomerkistä, ja se kuvaa säveltäjän mukaan Jyrki Kankaan pelkäämätöntä asennetta ja rakkautta jazzmusiikkiin.

Satakunnan Kansa näyttää muistomerkin julkistusjuhlan suorana lähetyksenä 13. heinäkuuta kello 17 alkaen.