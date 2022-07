Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivät olivat jälleen yleisömenestys – ensi kesän tapahtuma pidetään jossakin muualla kuin Sylvään koululla

Helteestä huolimatta väkeä oli tungokseen asti.

Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä hikoiltiin perjantaina ja lauantaina lähes ennätyshelteessä. Koska tapahtumaan on vapaa pääsy, kävijämäärää on toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttulan mukaan mahdotonta laskea.

”Enemmän oli ihmisiä kuin viime vuonna, mutta silloin korona vaikutti vielä. Vuosi sitten ihmiset käväisivät ja nyt vietettiin aikaa ja tavattiin tuttuja.”

Tapahtumaan odotettiin yli 10 000 kävijää. Helteestä huolimatta väkeä oli tungokseen asti.

”Kirjan ja kirjallisuuden ystävät ovat sitkeitä sissejä. Etukäteen vähän jännitin, miten helle vaikuttaa, ja varmasti jonkin verran kävijämäärään vaikuttikin. Vuoden 2019 kävijämääriin ei päästy”, Mäki-Kerttula sanoo.

Hikiset oltavat eivät ole kirjapäivillä mikään poikkeus. ”Muistitiedon mukaan kyseinen viikonloppu on valittu juuri sillä, että se on takuuvarmasti aurinkoinen. Aika hyvin se on pitänyt paikkansa, kovin huonoa keliä en muista.”

Tämänkertaiset kirjapäivät sujuivat Mäki-Kerttulan mukaan suunnitelmien mukaan, hätkähdyttävää alkua lukuun ottamatta. Palohälytys tyhjensi Sylvään koulun vain hetki ovien avautumisen jälkeen perjantaiaamuna. Vaaratilanteen aiheutti vikahälytys.

Haussa uusi paikka

Vuoden 2023 kirjapäivien suunnittelu alkaa jo syyskuussa, kun ohjelmavaliokunta kokoontuu. Ensi kesän kirjapäivät teettävät tavanomaista enemmän työtä, koska tapahtuma järjestetään jossakin muualla kuin perinteisesti Sylvään koululla.

”Putkiremontin takia Sylvään koulu ei ole ensi kesänä käytössä. Se tarkoittaa sitä, että moni asia on mietittävä uudelleen”, Mäki-Kerttula sanoo.

Uusi paikka päätetään hyvissä ajoin syksyllä. ”Kolme paikkaa on heitetty ilmaan: lukio ja Marttilan koulu, Vareliuksen koulu ja Vexve Areena. Päätöksiä ei ole vielä tehty.”