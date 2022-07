Pave Maijasen valokuvanäyttely Porin P-Galleriassa

Pori

Viime vuoden tammikuussa menehtyneen Pekka Juhani ”Pave” Maijasen valokuvanäyttely Kuva & Valo avautuu perjantaina Porin P-galleriassa.

Pave Maijanen (1950-2021) oli suomalaisille rakas muusikko monen sukupolven ajan. Pitkä ura toi kuulijoita 1970-luvun klubien proge-jazz diggareista 2000-luvun stadionyleisöön.

Maijanen oli ennen kaikkea basisti ja taitava laulaja, kitaristi, säveltäjä sekä tuottaja.

Porilaisille Pave Maijanen on siitä erityinen, että häntä kutsuttiin ”kuudenneksi Dingoksi” toimittuaan yhtyeen tuottajana 1980-luvulla.

Kuvaaja kameran takana onkin vähemmän tunnettua Maijasta. Ensimmäiset kuvat hän otti jo pikkupoikana 1960-luvun alussa Agfan laatikkokameralla. 1970-luvulla hän hankki ensimmäisen kameransa Leica M2:n. Hän hankki myös pimiötyöskentelyyn tarvittavat välineet ja siitä alkoi hänen kuvaajataipaleensa.

Maijasen Kuva & Valo -näyttely on kiertänyt ympäri Suomea. Ensimmäisen kerran se oli esillä kesällä 2020 hänen kesämökkimaisemissaan Kesälahdella sekä hänen synnyinkaupungissaan Lappeenrannassa.

Osana 75-juhlavuottaan Porin Taiteilijaseura järjestää lisäksi Pave Maijasen musiikkiin liittyvän trubaduuri-illan keskiviikkona 27. heinäkuuta One for the Road -irkkubaarin kanssa. Muusikkoina toimivat Jonttu Virta ja Ana Kaunisto.

Sekä valokuvanäyttelyyn että trubaduuri-iltaan on vapaa pääsy.

Pave Maijanen: Kuva & Valo. P-galleria 8.–24. heinäkuuta.