Norjan ja Tanskan ampumiset voivat vaikuttaa tapahtumien turvallisuuteen: ”On mahdollista, että uhka on kohonnut myös Suomessa”

Viikonlopun Ruisrock-festivaalin järjestäjän mukaan turvallisuudesta on huolehdittu tarvittavasti.

Suomen tapahtumakesästä on povattu hyvin poikkeuksellista. Koronapandemian jälkeen tämä kesä on ennätysvilkas: LiveFin ry:n keräämien tietojen mukaan festivaaleja on yli 300. Se ylittää edellisen ennätysmäärän vuodelta 2019.

Viime viikkojen pohjoismaiset ampumiset Oslossa ja Kööpenhaminassa ovat kuitenkin herättäneet huolta turvallisuudesta myös Suomen suurten yleisötapahtumien osalta.

Muun muassa viikonlopun Helsinki Pride -kulkueeseen järjestäjät ilmoittivat varautuneen tavallista järeämmin turvatoimin Oslon tapahtumien jälkeen.

Vaikuttavatko Pohjoismaiden surunnäytelmät kesän suuriin yleisötapahtumiin?

Poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta kertoo, että kahdeksan päivän sisällä tapahtuneet väkivallanteot kannattaa ottaa huomioon yleisötapahtumaa järjestäessä.

”Yleensä tämänkaltaisten näyttävien, laajaa mediahuomiota saavien väkivallantekojen jälkeen turvallisuusuhka on koholla tapauksesta riippuen jopa useita viikkoja muuallakin kuin tapahtumapaikalla”, Savolainen kommentoi.

”Näin ollen on mahdollista, että uhka vastaavalle teolle on kohonnut myös Suomessa.”

Tapahtuman turvallisuudesta vastaavat lähtökohtaisesti tapahtumajärjestäjät, jotka tekevät tavallisesti laajaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Savolaisen mukaan rikoksia voi ehkäistä ennalta, jos järjestäjät ilmoittavat poliisille sellaisista henkilöistä, jotka herättävät tapahtumassa huolta mahdollisesta väkivaltaisesta käyttäytymisestä tai toisten vahingoittamisesta.

”Mitä aiemmin nämä henkilöt tavoitetaan, sitä enemmän on mahdollista ohjata heidät tarvittavan avun piiriin.”

Tulevana viikonloppuna Turun Ruissalossa järjestetään huippusuosittu Ruisrock-festivaali, johon odotetaan osallistuvan yli 100 000 ihmistä. Tapahtumassa huolehditaan turvallisuudesta muun muassa turvatarkastuksilla, turvallisuusohjeilla ja valvovilla silmäpareilla.

Norjan ja Tanskan tapahtumien seurauksena ei ole järjestetty ylimääräisiä turvallisuustoimenpiteitä. Järjestäjien mielestä vanhat käytännöt täyttävät tarvittavan turvallisuustason.

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo, että turvallisuuden eteen tehdään näkyvää ja näkymätöntä työtä. Tärkeintä on tiivis yhteys viranomaisiin.

”Meillä on aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Pyöritämme tilannekeskusta, jossa kartoitetaan isoa kuvaa esimerkiksi valvontakameroiden kautta”, Niemelä sanoo.

Tapahtumaa valvoo Niemelän mukaan satoja järjestyksenvalvojia ja kymmeniä viranomaisia.