Tuomaristo ylisti molempia porilaisvoittajia.

Ikaalinen, Pori

Viihteellisen harmonikansoiton Suomen mestaruuden eli Kultaisen harmonikan 2022 voitti 16-vuotias Ville Vehkalahti Porin Laviasta. Lasten Hopeisen Harmonikan voitti 10-vuotias Samuel Heikola Porista.

Kultaisen harmonikan kilpailussa toiseksi sijoittui 15-vuotias Johannes Koivisto Kokkolasta ja kolmas oli 17-vuotias Marko Haapapuro Kolarista.

Voittajista kerrotaan Suomen harmonikkaliiton tiedotteessa.

Vehkalahti soitti ensimmäisellä kierroksella Mustat silmät ja toisella kierroksella Minka-variaatiot. Molemmat kappaleet ovat slaavilaista kansanmusiikkia.

Tuomaristo luonnehti Vehkalahden soittoa erittäin musikaaliseksi ja teknisesti taidokkaaksi. Työskentely orkesterin kanssa sujui sen mukaan loistavasti. Tuomaristo ihastui myös Vehkalahden lavakarismaan.

Samuel Heikola soitti kilpailukappaleenaan Thibaut Trosset’n sovituksen kappaleesta Pirates of the Caribbean. Tuomaristo totesi, että Heikola loi soitollaan mahtavan elokuvamaisen tunnelman. Lisäksi melodiabasson käyttö standardibasson rinnalla toi hyvää vaihtelua esitykseen.

Ville Vehkalahden hanuristaan loihtima slaavilainen kansanmusiikki hurmasi tuomariston.

Vehkalahti on maatilan poika Laviasta. Hän on soittanut harmonikkaa viisivuotiaasta asti. Hän on suorittanut musiikin perustutkinnot sekä syventävät opinnot Porin Palmgren-konservatoriossa, josta valmistui tänä keväänä.

Hänen opettajanaan toimi Tibor Iván. Vehkalahti soitti konservatoriossa toisena soittimenaan pianoa. Harmonikkaa hän soittaa lisäksi Vesa Formusen yksityistunneilla.

Koulusta, soittotunneista ja esiintymisistä jäävä aika Vehkalahdella kuluu traktorin penkillä tilan töissä. Syksyllä hän aloittaa opiskelun Tampereen yhteiskoulun lukiossa, joka on erikoistunut ilmaisutaitoon. Musiikin opiskelua hän jatkaa Tampereen konservatoriossa.

Samuel Heikolan voiton myötä hänen perheessään on jo kaksi Hopeista harmonikkaa.

Pian 11 vuotta täyttävä Samuel Heikola soittaa harmonikkaa Porissa Palmgren-opistossa Pasi Raukolan johdolla. Musikaalisessa perheessä soitetaan paljon ja soittimiakin löytyy erilaisista harmonikoista muun muassa kontrabassoon, pianoon ja lyömäsoittimiin.

Samuel soittaa yhdessä sisarustensa Annabelin ja Rafaelin kanssa Minimuusikot-kokoonpanolla. Kolmikko keikkailee ahkerasti. Heikolan perheeseen Hopeisen Harmonikan voitto oli jo toinen, sillä viime vuonna Samuelin sisko Annabel voitti kilpailun.

Voittajat saivat rahapalkintojen lisäksi tamperelaisen lasitaiteilijan Tarja Kansanahon suunnittelemat ja valmistamat lasiteokset.

Kilpailu käytiin Ikaalisten Sata-Häme-juhlissa suorassa televisiolähetyksessä. Kilpailu järjestettiin Suomen harmonikkaliiton kanssa.

Juttua korjattu kello 11.06: Korjattu Ville Vehkalahden yhdessä kuvatekstissä väärin kirjoitettu sukunimi.