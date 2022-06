Akkaralli. Käsikirjoitus Heikki Luoma, ohjaus Riitta Kujansuu ja Marko Palin, äänet Tomi Kuusisto, rooleissa Susanne Kouvo, Marko Palin, Kristiina Lehtotie, Taina Kujansuu, Alisa Juusela, Sanna Lehtotie, Johanna Lähdekorpi ja Lassi Salomäki. Ensi-ilta Halkeenkiven kesäteatterissa, Kokemäki 29.6.

Kokemäen Korkeaojan peltomaisemissa näytellään jälleen vuoden koronatauon jälkeen.

Kaksi kesää sitten esitetty Mäkirinteen puumavuodet oli monijuoninen ja osittain karnevalistinenkin kesäfarssi. Sen kirjoittaja Heikki Luoma on tässä jo vuonna 1995 julkaistussa näytelmässään tehnyt aikoinaan tiivistetympää tekstiä erityisesti naisnäyttelijöitä ajatellen.

Esityksen kesto väliaikoineen on vain 80 minuuttia, mutta se on aivan sopivan oloinen mitta. Siihen saadaan komeasti mahtumaan kasvavien väärinkäsitysten sarja ja niiden humoristinen selvittely.

Komedian keskiössä on aikamiespoika Veijo (Marko Palin), joka asuu äitinsä (Susanne Kouvo) peräkammarissa. Ylitsehuolehtivainen äitee on lähdössä huviristeilylle Tallinnaan ja on huolissaan poikakultansa pärjäämisestä.

Veijolla ei kuitenkaan ole hädän päivää. Hän aikoo käyttää tilaisuutta hyväkseen ja hankkia itselleen tällä välin sopivan vaimon. Veijo soittaa Satakunnan kontaktipalveluun tarkkoine vaatimuksineen. Kohta neitoja ja akkoja alkaakin tulvia tupaan ovista ja ikkunoista. Kesäisen komedian puitteet ovat nyt valmiit.

Näytelmän ohjaus pitää hyvin kurissa melkoisen sekamelskan ja hurjiksi muuttuvien käänteiden sarjan. Tarinan kerronta on sujuvaa ja kekseliästäkin, kuolleita hetkiä ei synny.

Komedia on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia hahmoja. Pääroolia, akatonta miestä esittävä Palin alkaa esityksen aikana muuttua luontevasti mammanpojasta määrätietoisemmaksi itsekseen.

Myös koko harrastajaryhmä selviää värikkäistä hahmoistaan kunnialla. Illan mainioin yllättäjä on näytelmän loppupuolella taloon saapuva salaperäinen mies (Lassi Salomäki).

Ja kuten kesäkomedian sapluunaan monesti kuuluu, kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Mammanpoika ja muutamat muutkin löytävät kesäisen rakkautensa.

Pääsylipun hintaan sisältyy väliajalla tarjottavan kahvin lisäksi perinteinen, erittäin maukas ihannekakun viipale.