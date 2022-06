Ruusut-yhtyeen Ringa Manner laulaa yhtyeen kuudennella albumilla.

Raskasta psykedeelistä doomia ja post-metallia soittavat Enphin on julkaissut juhannusaattona kuudennen albuminsa End Cut saksalaisen Pelagic Recordsin kautta.

Vuosituhannen vaihteessa perustettu yhtye operoi aiemmin Mr. Peter Hayden ja PH -nimillä.

Aiemmilla nimillään Enphin on aiemmin tunnettu linjasta, joka on hiponut äärimmäisyyksiä. Esimerkiksi Archdimension Now (2014) oli aikoinaan tupla-albumi, kun levyn nimikkokappale ei kaksituntisena mahtunut yhdelle cd-levylle.

Uuden End Cut -levyn 15 kappaletta ovat radioonkin sopivissa mitoissa, joskin lehdistötiedotteen mukaan nivoutuen yhteen ja muodostaen selkeän teoskokonaisuuden.

Kuutoslevyllä yhtyeen soundeja täydennetään syntetisaattoreilla, sampleilla ja lauluilla, joista osaltaan vastaa muutamassa kappaleessa Ringa Manner Ruusut-yhtyeestä.

Vahvasti kokeellisen yhtyeen mielenkiintoisiin yksityiskohtiin kuuluu, että sen juuret ovat Kankaanpäässä.

Yhtyeen basisti Lauri Kivelä näki asian luonnollisena Satakunnan Kansan haastattelussa vuonna 2014.

”Siellä sai tehdä juuri sellaista musiikkia kuin halusi. Ei ollut vaikutteiden ristitulessa, kun ei juuri bändejäkään käynyt esiintymässä. Nykyäänhän sekin tilanne on muuttunut”.

Enphin esiintyy tänä kesänä ainakin Tuska-festivaalilla.