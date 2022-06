Useaan kertaan palkitun Thomas Trotterin konsertti Porissa radioitiin. Se on pian kuultavissa myös Yle Areenassa.

Thomas Trotter, urut 15. 6. Keski-Porin kirkossa. Pori Organ -festivaali 12.–19.6.

Kyllä on Keski-Porin seurakunnan markkinointi huonoa. Urkutaiteilija Thomas Trotter on vuosien varrella saanut lukuisia huomionosoituksia vetovoimaisesta esiintymisestään, hänet on valittu muun muassa Vuoden kansainväliseksi esiintyjäksi ja Vuoden instrumentalistiksi. Hän on raivannut tietä konserttiurkureiden arvostukselle ensimmäisenä urkurina, jolle esimerkiksi Royal Philharmonic Society myönsi Best Instrumentalist -palkinnon. Siis filharmoninen, orkesteria suosiva, laajemminkin musiikkia tukeva yhdistys. Tätä ei kuitenkaan ole tuotu esiin missään.

Pori Organ -festivaalilla ei silmämääräisesti juuri näy yleisöä ”maakunnasta” Ulvilaa kauempaa. Tällä kertaa Yleisradio oli hereillä, ja Trotterin maine oli kiirinyt valtakunnalliseen tietoisuuteen saakka. Konsertti kuullaan YLE Radio 1:ssä klo 19.02 ja 16. 6. Ranskalainen ilta -konsertti heti perään klo 20.30. Molemmat konsertit ovat kuultavissa YLE Areenassa radioinnin jälkeen 30 päivän ajan.

Thomas Trotterin konsertin ohjelma toi aavistuksen verran mieleen suomalaisten radio-ohjelmien kestosuosikin, Lauantain toivotut. Hyvä niin. Festivaalilla on mahdollisuus kuunnella sekä pieni- että suurimuotoisia teoksia kuulijan mieltymysten mukaan.

Tämän vuoden teemasäveltäjältä César Franckilta kuultiin Prélude, Fugue et Variation op. 18. Taiteilija kertoi soittavansa preludin, mielestäni kauneimmista kauneimpiin kuuluvan melodian, recit pillistön oboe -äänikerralla. Ja toden totta. Vaikutelma oli tyrmäävä, melkeinpä kyynelkanavat aukesivat. Fuugan teema jatkui itsenäisissä äänissä. Trotter sitoi kiinteästi kudelmat toisiinsa.

Kuriositeetina kuultiin eteläafrikkalaisen säveltäjän (asuu Dublinissa) Kevin Volansin Walking Song (1984). Kävellessä voi vihellellä. Trotter esitti teoksen herkästi vihellystä muistuttavin soundein, välillä rytmikkäästi jalan polkaisuilla tahdittaen.

John Gardnerin Five Dances op.179 (julkaistu v. 2010) soi perinteisen tanssisarjan hengessä vaihtelevin äänikerroin, sointimaailma ensisijaisena.

Lament-osan säkkipilli-imitointi Voix Humaine -äänikerralla muistutti aidosti kimeästi soivaa soitinta, mukana jatkuvasti soivat bassoäänet.

Keski-Porin kirkossa pääsi osallistumaan livenä Kuningatar Elisabetin Platinum Jubilee -juhliin. Johann Christian Bachin Concerto op. 1:en nro 6 viimeinen osa on rakennettu God Save the Queen -melodian pohjalle. Trotterin sovitus toi mainiosti esiin sekä soolo-osuuden että orkesterisäestyksen. Ralph Vaughan Williamsin Three Welsh Preludes päätösosa Hyvrydol hyödynsi kansallishymniä kansanomaisemmin.

Ja kuninkaallisen juhlinnan huipensivat Trotterin sovittamat Elisabethin serenadi (haaveilethan Elisabet) ja Prinsessa Elisabethin marssi, jossa Trotter revitteli täysin palkein.