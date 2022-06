Toy Storyn spin off -elokuva Lightyear on sekä surumielinen että vauhdikkaasti mutkitteleva animaatioseikkailu.

Animaatio

Lightyear, ohjaus Angus MacLane. 105 min. K7. ★★★★

Vuonna 1995 valmistui Toy Story – leluelämää, Pixar-yhtiön ensimmäinen animaatioelokuva ja myös ensimmäinen kokonaan tietokoneella tehty animaatioelokuva. Siinä Andy-poika sai syntymäpäivälahjaksi avaruussankari Buzz Lightyearia esittävän nuken. Mahtaileva Buzz syrjäytti cowboynukke Woodyn Andyn suosikkileluna ja sai aikaan mustasukkaisuusdraaman.

Toy Story sai kolme suoraa jatko-osaa, videopelejä ja pari spin off -projektia. Buzz sai oman, vain vhs- ja dvd-levitykseen päätyneen elokuvan vuonna 2000.

Uuden Lightyear-elokuvan alussa mainitaan, että Buzz Lightyearin hahmo on peräisin vuonna 1995 valmistuneesta Andy-pojan suosikkielokuvasta, joka tämä uusi elokuva sitten muka on.

Urhea avaruusrangeri Buzz Lightyear taistelee taas vanhaa vihollistaan Zurgia vastaan, mutta nyt tarinaan on tuotu uusia kierteitä, eikä se ole aivan pienten katsojien tavaraa. Ei siksi, että elokuvassa olisi mitään erityisen väkivaltaista ja pelottavaa, vaan koska se on käsitteellisesti hieman tavallista animaatioseikkailua monimutkaisempi. Elokuvan ikärajakin meillä on seitsemän vuotta.

Heti aluksi Buzz kumppaneineen saapuu tutkimaan outoa planeettaa. Siellä on pelottavia jättihyönteisiä ja verenhimoisia eläviä köynnöksiä, eikä se ole ihmiselämälle sopiva paikka. Mutta kun Buzz yrittää avaruusaluksellaan viedä miehistönsä takaisin Maahan, tapahtuu onnettomuus ja aluksen miehistö joutuu jäämään vihamieliselle planeetalle.

Jatkossa Buzz yrittää kerta toisensa jälkeen keksiä keinon, miten saada ihmiset takaisin Maahan. Polttoaine osoittautuu kuitenkin aina epävakaaksi, eikä Buzz saavuta matkaan tarvittavaa huippunopeutta.

Aikamatkailun teorian mukaan Buzz matkaa yrityksillään niin nopeasti, että hänellä ei kulu niihin kuin sekunteja. Alhaalla planeetalla aikaa kuitenkin kuluu tavattoman paljon enemmän, joten aina kun Buzz epäonnistuneen yrityksen myötä palaa, hänen toverinsa ovat vanhentuneet vuosia.

Buzz Lightyear on klassinen seikkailutarinan ulkopuolinen sankari, jonka erottaa tovereistaan pakkomielteinen tarve korjata virheensä ja saada väkensä pois planeetalta sekä vielä se, että kun Buzz kiitää avaruudessa, muut elävät kokonaisen elämän iloineen ja suruineen. Buzz ei aluksi edes ymmärrä, mistä hän jää paitsi.

Lightyear on tutun vauhdikas, lukuisia hauskoja ja jännittäviä käänteitä tarjoava animaatioseikkailu, mutta siinä on myös surumielisyyttä ja salaovelia huomautuksia siitä, ettei kannata ajatella putkiaivoisesti. Ja toki myös sitä tuttua amerikkalaisen animaation peruskauraa: itsensä ja omien pelkojensa voittamisen tematiikkaa.

Teknisesti Lightyear on taatua Disney-Pixarin laatua, vaikka hahmot eivät tietokoneanimaatiossa vieläkään yllä perinteisten animaatiohahmojen ilmeikkyyteen ja eloisuuteen. Varsin monitaitoinen robottikissa Sox on kyllä hauska.

Lightyearista esitetään meillä sekä alkuperäistä englanninkielistä teosta tekstitettynä että suomeksi jälkiäänitettyä versiota.

Käsikirjoitus Angus MacLane ja Jason Headley, tuottaja Galyn Sussman, suomalaisina ääninä Kristo Salminen, Rebekka Kuukka, Peter Kaneva, alkuperäisääninä Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn.