Mika Salko: Luadoilt ja fäärteilt. Merle 2022. 221 s.

Luvialaislähtöisen Mika Salkon toimittama kirjoituskokoelma Luadoilt ja fäärteilt sisältää faktaa ja puolifiktiivisiä tarinoita Luvian saaristosta 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Kirjassa on johdannon ja loppuyhteenvedon lisäksi 15 novellimuotoista tarinaa, joista syntyy monitahoinen kertomus saaristolaiselämästä ja -kulttuurista. Meri myllertää saaristolaisten elämän tämä tästä. Historia odottaa esille nostajaansa.

Luadoilt ja fäärteilt sijoittuu kokonaisuudessaan Luvialle. Kaikki tarinat ovat tosipohjaisia. Kuvatut henkilöt ovat oikeasti eläneet, ja todelliset tapahtumat, osa varsin karmiviakin, vyöryvät lukijan syliin.

Mika Salko on nauhoittanut vanhojen saaristolaisten keskusteluja useiden vuosien ajan. Lisäksi hän on etsinyt useita erilaisia kirjallisuuslähteitä. Mukana on myös tutkimuspohjainen faktaosio.

Salkon suku on kotoisin Luvian saaristosta. Kirjoittaja sukulaisineen on viettänyt siellä kaikki kesät. Sukututkimukset on tehnyt Mika Salkon äiti Brita Salko (o.s. Fagerström), joka on kotoisin Oiskerin kalastajatorpasta. Kirjan kertomuksesta suurin osa nivoutuu 1800-luvun puolivälissä Ahvenanmaan Brändöstä Luvialle muuttaneiden Fagerströmien jälkeläisten vaiheisiin.

Salkon kirjassa on runsaasti luvialaisia murresanoja. Vuoropuhelut on kirjoitettu pääsääntöisesti luvian murteella:

”Me ruveta ny tekemän lautta näist pölleist. Sidota niit ensin ketjuks ja vedetä sit viäl päätymmäiset pölli yhte, niist tule hyvä saattamus. Sit vaa lykitä puu keksin kans ketju ali sisäpualell, ain ku joku pölli vaa rookka kohdal.” (s. 169)

Omakustanteessa on runsaasti lehtileikkeitä, mustavalkovalokuvia ja piirroksia. Luadoit ja fäärteilt on arvokasta perinnehistoriaa Porin seudulta. Teoksessa on mukana myös laajasti kuvausta esimerkiksi kieltolain aikaisesta pirtusalakuljetuksesta saaristossa.

Salkon teos on toimitettu varsin hyvällä suomen kielellä. Tapauskuvauksissa erilaiset anekdootit korostuvat. Saaristolaisista Luadoilt ja fäärteilt antaa värikkään ja elämänmakuisen kuvan.