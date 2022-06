Lyhytelokuvakilpailu potee vielä koronavuosien alavirettä. Baltic Herring -Silakka-oskareita tavoittelee 41 lyhytfilmiä.

Elokuu on Raumalla elokuvien sinisävyinen juhla, jota vietetään 29. kerran. Työryhmäkuvassa Tarmo Hotanen (vasemmalla), Kaija Ruoste,Timo Metsäjoki, Merja Valkoja , Leena Uusitalo ja Hannu Müller.

Rauma

Blue Sea Film Festival eli Sinisen Meren elokuvajuhlat ovat palautumassa Raumalla entiseen kuosiinsa kahden koronavuoden jälkeen. Itämeren alueen maiden ja Euroopan tuoreen elokuvatarjonnan katselmusta vietetään 18.–21. elokuuta.

Rauman Elokuvakerhon puheenjohtaja Merja Valkoja kertoo tämän vuoden teemoiksi nostetun Euroopan tarjonnasta ajankohtaisen Ukrainan ja Latvian elävät kuvat sekä tanssielokuvat.

Kotimaasta on valkokankaalla Raumalla nähtävänä valikoima tuoreita elokuvia, ja koronavuosien jälkeen yleisön tavattavissa on myös elokuvien tekijöitä ja näyttelijöitä. Tapahtumakeskuksena on elokuvateatteri Iso-Hannu ja poikkitaiteellisten illanviettojen näyttämönä ravintola Amarillo.

Rauman elokuvajuhlille ovat tulossa muun muassa ohjaaja Mika Kaurismäki elokuvallaan Yö armahtaa, 70 on vain numero -elokuvan ohjaaja Johanna Vuoksenmaa ja näyttelijä Hannele Lauri, Pahanhautoja-elokuvan ohjaaja Hanna Bergholm ja pääosan näyttelijä Siiri Solalinna.

Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa ja näyttelijä Hannele Lauri vierailevat elokuun filmijuhlilla.

Kutsu- ja tulolistalla ovat myös Armotonta menoa – hoivatyön lauluja -elokuvan ohjaaja Susanna Helkelä, ohjaaja Roope Olenius ja Veera W. Olenius Free Skate -elokuvansa ennakkoesityksellä, Sandarmohin surun ohjaaja Kanerva Cederström, Helena Ranta -dokumentin ohjaaja Elli Rintala sekä Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuvan ohjaaja Teemu Nikki ja kuvaaja Sari Aaltonen.

Latvia-teemaa elokuvajuhlien ohjelmassa edustavat pitkä draamaelokuva, dokumentti, pitkä animaatio ja romanttinen komedia. Latvialaisesta elokuvasta on ohjelmassa myös ajankohtaiskeskustelu, jonka vieraana on Latvian Suomen suurlähetystön kulttuuritoiminnan koordinaattori Maira Dobele.

Elokuvakeskustelujen aiheina ovat lisäksi tanssielokuvat sekä elokuvanarraatio, eli miten meille kerrotaan elokuvista.

Venäjän filmit jäivät rajan taakse

Elokuvajuhlien peruskivijalkaan kuuluva Baltic Herring -lyhytelokuvakilpailu potee tänä vuonna osallistujapulaa. Kilpailun vetäjä Tarmo Hotanen ihmettelee suoranaista romahdusta, sillä korona piti olla jo ohitettuna. Saattaa olla, että epidemia ja menneiden aikojen rajoitukset vaikuttavat edelleen, ja ala on kohmeessa.

Tarmo Hotanen kertoo, että kilpailuun hyväksyttiin neljään eri sarjaan vain 41 elokuvaa Itämeren alueen eri maista. Menneinä vuosina Silakka-oskareita on ollut tavoittelemassa jopa yli sata lyhytelokuvaa.

Nyt poissaolollaan loistavat erityisesti Venäjä ja venäläiset elokuvantekijät. Tarmo Hotanen sanoo naapurista tulleen kisaan vain yhden elokuvan valtiollisten tuotantokoneistojen ulkopuolelta.

Aiemmin Venäjältä on tullut enimmillään jopa puolet kilpailufilmeistä. Esimerkiksi vuonna 2019 osallistujia oli 176 ja heistä Venäjältä 75. Sotatila näyttää vaikuttaneen ja tehneen tehtävänsä maan halvauttajana.

Ainokaisen venäläisen lyhytfilmin lisäksi kilpailussa on mukana osallistujia Suomesta, Saksasta ja Latviasta. lyhytelokuvat esitetään tuomaristolle ja yleisölle 18.–19. elokuuta Iso-Hannussa.