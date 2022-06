Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Satakunnassa oman treenikämpän löytäminen vaatii tuuria – ”Se on kullanarvoinen juttu, että soittamiseen löytyy sellainen paikka”

Satakuntalaisilla bändeillä on haasteita löytää vapaita treenitiloja. Useat bändit hakeutuvatkin soittamaan ystävien ja vanhempien autotalleihin. Suomirokkia iskelmäkierteellä soittava porilainen Venkulit-yhtye on harvinaisen onnekkaassa asemassa, sillä bändillä on käytössään peräti kolme treenikämppää.

Porilaisbändi Venkulit on harvinaisen onnekkaassa asemassa, sillä bändillä on käytössään peräti kolme treenikämppää. Koskettimissa Jussi Mustaniemi, rummuissa Mikko Lehvus ja kitarassa Janne Ahopelto.

Pori Jos on aikeissa perustaa bändiä Satakunnassa, kannattaa orkesterin kasaaminen aloittaa rumpalin etsimisellä. Bändi ilman rumpalia on kuin vene vailla airoja, mutta etsinnän priorisointiin liittyy eräs toinen, käytännöllisempi syy.