Todellisuuden tutkimuskeskuksen Esityskioski parkkeeraa Porin Eetunaukiolle.

Pori

Normaaliostos kioskilta on jäätelö, pastillirasia, lottorivi, limsatölkki tai kahvimuki. Epänormaalimpi takeaway-ostos on teatteriesitys, mutta Porissa sellainenkin on mahdollista ensi perjantaina ja lauantaina.

Eetunaukiolle pysäköidään tuolloin Lainsuojattomien nimissä Esityskioski. Sen luukulta voi ostaa esimerkiksi yhden hengen maailmanparannussuunnittelun tai omatoimisen kaupunkiretken sekä Pandan tarjoamia kuohuviinilasillisia ja työuraennusteita. Valikoimassa ovat myös Portiton portti ja Kielletty tanssi.

Neljän esitystaiteilijan ryhmän luomat yhdeksän esitystä kestävät puolesta tunnista reiluun tuntiin ja maksavat kympin tai pari. Osa on tarkoitettu yhdelle hengelle ja osa muutaman hengen ryhmille. Ainakin Nalle & Gorilla sopii myös lapselle saattajan kanssa.

Kaikissa kokemuspaketeissa ei ole esittäjää lainkaan. Ne perustuvat kirjalliseen manuaaliin.

Taide avaa toden

Asialla on Helsingissä päämajaansa pitävä, vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus. Se määrittelee itsensä esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiiviksi. Visiona on, että taide avaa todellisuuden kirjon.

Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kaduilla, metsissä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa.

Kuvaava esimerkki on esitys, jonka tutkimuskeskus toteutti Lainsuojattomat-festivaalilla kaksitoista vuotta sitten syyskuussa 2010. Silloin osapuolina olivat yksi katsoja ja yksi näyttelijä. He tekivät Porissa hieman erilaisen opastetun kaupunkikierroksen.

Todellisuuden tutkimuskeskus vieraili Lainsuojattomat-festivaalilla jo elokuussa 2010. Silloin repertuaarissa oli yhden hengen opastettu kaupunkikierros.

Iloa ja hilpeyttä

Oivalluksen äiti eli mother of invention on draamapedagogi, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja kasvatustieteiden maisteri Jonna Wikström.

Hän loi Esityskioskin konseptin ensisijaisesti Todellisuuden tutkimuskeskuksen 20-vuotisjuhlavuoden projektiksi. Se konkretisoitui viime vuoden elokuussa Helsingissä Havis Amandan vaiheilla.

”Kokemukset olivat todella hyviä. Esityksethän lähtevät liikkeelle heti ostamisen jälkeen, ja Helsingissä ne herättivät paljon iloa ja hilpeyttä”, kollektiiviin kuuluva esitystaiteilija Titta Halinen kertoo.

Porissa Esityskioskin muut ”asiakaspalvelijat” ovat Julius Elo, Katriina Kettunen ja Ia Tanskanen. Ryhmä on hieman pienempi kuin Helsingissä, ja esitysvalikoimakin on vähän suppeampi.

”Osa elokuun esityksistä oli niin paikkasidonnaisia, että Porin menu on jossain määrin kapeampi”, Halinen toteaa.

Suomi edelläkävijä

Titta Halinen arvelee, että Suomi on kansainvälisellä kentällä esitystaiteen edelläkävijä. Yksi selittävistä tekijöistä ja voimanlähteistä lienee vanha kunnon suomalainen luova hulluus.

”Varmasti muuallakin maailmassa on kehitetty vastaavan kaltaisia kaupunkiesityksiä, mutta ihan samanlaisesta en ole kuullut.”

”Uskon, että porilaisetkin lähtevät tähän avoimin mielin mukaan. Esitykset tai pikemminkin ehkä kokemukset tapahtuvat pääosin julkisissa tiloissa, mutta itsensä häpäisemisen vaaraa tässä ei todellakaan ole. Esityskioski on positiivinen juttu.”

Todellisuuden tutkimuskeskuksen Esityskioski Lainsuojattomat-festivaalilla Porin Eetunaukiolla pe 10.6. ja la 11.6. klo 12-16.