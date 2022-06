Kuvataiteilija Mikko Ängeslevän mielestä on hauskaa, jos hänen teoksensa toimii sisäänheittäjänä – Taiteen ei tarvitse koskettaa katsojaa heti

Mikko Ängeslevä muutti vuodenvaihteessa Kokemäeltä Tampereelle, mutta palasi kesäksi Korkeaojalle.

Mikko Ängeslevä asuu tämän kesän itse rakentamassaan pölkkysavimajassa. Jos savimajan ovi on kiinni, sisääntulijan on käteltävä ainakin ovenkahvaa.

Kuvataiteilija Mikko Ängeslevä on nukkunut yönsä huonosti. Hän on herännyt aamulla Kokemäen Korkeaojalta, itse rakentamastaan pölkkysavimajasta. Ängeslevä kertoo, että savimajassa tuli yöllä vähän kylmä, sillä maja on vielä keskeneräinen.

”Lähden yleensäkin aika hitaasti käyntiin ja tänään vielä vähän hitaammin”, Ängeslevä naurahtaa.