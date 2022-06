Ideana on, että taidetta voivat tuoda näytteille matalalla kynnyksellä myös muut kuin ammattitaiteilijat.

Galleria Saskia Pori avautuu Yrjönkadulla Keski-Porin Kirkkoa vastapäätä. Ensimmäinen näyttely on porilaiselta aQARTetti-ryhmältä, josta kuvassa Oili Elo (vas. ovensuussa), Kristiina Siirto-Honkanen (keskellä) ja Ulla Lampinen.

Pori

Porissa avautui perjantaina uusi taidegalleria: Galleria Saskia Pori. Yrjönkadun ja Hallituskadun kulmassa sijaitsevaa galleriaa pyörittää Porin Saskiat -yhdistys.

Kristiina Siirto-Honkanen yhdistyksestä kertoo, että oma galleria on ollut Porin Saskioiden pitkäaikainen haave.

”Tarkoitus on tarjota sekä nuorille että vanhoille ja sekä ITE-taiteilijoille että ammattitaiteilijoille mahdollisuus järjestää matalalla kynnyksellä kolmen viikon näyttelyitä.”

Yrjönkadulle Porin ydinkeskustaan muodostuu nyt kolmen gallerian keskittymä, sillä kadun varrella sijaitsevat entisestään Nyte ry:n 3h+k ja Porin taiteilijaseuran P-galleria. Lähellä sijaitsevat myös Poriginal-galleria ja Porin taidemuseo.

Siirto-Honkanen kertoo, että tila vapautui nopealla aikataululla, joten loppuvuoden näyttelyihin kutsutaan taiteilijat. Syksyllä yhdistys aloittaa haun ensi vuoden näyttelyajoista.

Uudessa tilassa avautui perjantaina ensimmäinen näyttely. Esillä on taidetta porilaiselta aQARTetti-ryhmältä, johon kuuluvat Kristiina Siirto-Honkanen, Anja Lamminen, Ulla Lampinen ja Oili Elo. He kaikki ovat harrastaneet ja opiskelleet pitkään akvarellimaalausta, joten esille näyttelyyn tulee pääosin akvarelleja mutta myös grafiikkaa.

Gallerialla on käytössä 114 neliön valoisa tila. Kiinteistön omistaa Porin Odd Fellow -yhteisöjen kannatusyhdistys, jolta Porin Saskiat vuokraa galleriatilaa.

”Taiteilijoilta on jo tullut kyselyitä. Jatsien aikaan yritämme saada popup-taidenäyttelyn, josta voi ostaa taidetta saman tien mukaan”, Siirto-Honkanen kertoo.

Ajatuksena on järjestää tilassa myös kursseja. Ideana on, että toisiaan lähellä sijaitsevat porilaiset galleriat saavat toisistaan synergiaetua. Esimerkiksi näyttelyiden on tarkoitus vaihtua Galleria Saskia Porissa samaan aikaan kuin muillakin Yrjönkadun gallerioilla, jotta yleisö voi halutessaan kiertää saman illan aikana useissa avajaisissa.

Myös tilan vuokra on taiteilijoille samaa luokkaa kuin muillakin porilaisilla gallerioita pyörittävillä yhdistyksillä. Siirto-Honkanen arvelee, että tilassa on tulevaisuudessa paljon ryhmänäyttelyitä, koska ne ovat taiteilijoille helpompia järjestää niin kulujen kuin suurehkon tilan täyttämisen kannalta.

”Ajattelisin, että paikallisilta tulee hakemuksia, koska Poriginaliin ja taidemuseoon on aika korkea kynnys saada näyttely. Tervetulleita ovat toki muualtakin Suomesta tulevat taiteilijat.”

Porin Saskiat ry on vuonna 1959 perustettu yhdistys, joka edistää ja tukee kuvataiteita sekä tukee satakuntalaisia taiteilijoita. Taidetta edistäviä Saskiat-yhdistyksiä on eri puolilla Suomea. Tampereella on toiminut jo vuodesta 1970 Tampereen Saskiat ry:n näyttelytila Galleria Saskia.