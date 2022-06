”Tangoa voi versioida ja esittää ihan miten vain. Siten se säilyy tässä päivässä”, Lauri Ketonen sanoo.

Tilaajille

Laulaja, näyttelijä ja ohjaaja Lauri Ketonen Raumalta on mukana Tangomarkkinoiden kaksiosaisessa finaalissa Seinäjoella.

Rauma

Raumalaisen Lauri Ketosen kesä on hengästyttävän täynnä töitä. Hän vastaa puhelimeen Helsingin Linnanmäellä, jossa hän on mukana Uuden Iloisen Teatterin revyyssä Kiurusta kesään. Haastattelupäivänä näytöksiä on kaksi.

Ketonen on Tangomarkkinoiden finalisti. Lisäksi hän ohjaa Merikarvialle Ouraoopperaan musiikkinäytelmän Täydelliset häät ja lämmittää Pyhärannan kesäteatteriin viime kesältä jatkavan Myrskyluodon Maijan. Hän on mukana myös Porin teatterin Evita-musikaalissa, jonka harjoitukset jatkuvat elokuussa.