Tilaajille

Pori

Perfetto, sanoisi italialainen. Niin täydellistä ja valmista oli Satakunnan Musiikkijuhlien ja Pori Sinfoniettan yhteistuotanto Ilkka Kuusiston säveltämästä Muumioopperasta.

Aluksi hämmensi, miten vuonna 1974 sävelletyssä oopperassa voi olla esimerkiksi lainaus, alaspäinen kromaattinen kauhua herättävä kulku, ”kummituksen tunnussävel” Andrew Lloyd Webberin vuonna 1986 säveltämästä musikaalista The Phantom of the Opera (Oopperan kummitus). Asia selvisi kysyttäessä: Satakunnan musiikkijuhlien versiossa on säveltäjä Ilkka Kuusiston hyväksymiä tehosteääniä ja lisämusiikkeja.