Vihdoinkin! Kokonainen keikkakesä on Ellinooralle tärkeä.

Ellinoora nousi muutamassa vuodessa kotimaisen popin huipulle, ja nyt hänestä tuli osa kohuttua Mestarit-nelikkoa. Edessä on pitkän tauon jälkeen kunnollinen keikkakesä.

Maailmassa on paljon murhetta, mutta onneksi myös iloa.

Koronarajoituksista on lopulta luovuttu, ja kesä on edessä. Kesällä mennään vihdoin taas keikoille ja festivaaleille.

On hyvä syy mennä tapaamaan laulaja ja lauluntekijä Ellinoora Leikasta, jonka keikkakalenteri on täynnä elokuun loppuun asti.

Toukokuun alussa julkaistiin lisäksi maailman suurimman poptähden Ed Sheeranin uusi single 2Step, jossa Ellinoora laulaa vierailevana solistina. Ja syksyllä on luvassa uudet Mestarit -konsertit yhdessä Kaija Koon, Vesalan ja Jenni Vartiaisen kanssa.

Koronakesänä 2021 Ellinoorankin kalenterissa oli keikkoja harvemmassa kuin yleensä, vaikka hän pääsi silloinkin muutaman kerran laulamaan ulkoilmassa yli tuhatpäiselle yleisölle.

Ellinoora tervehtii vapautuneesti kädestä pitäen, ihan kuin ennen vanhaan tehtiin.

Mutta hetkinen, jotakin puuttuu. Ellinooran hiukset ovat vaaleat, ja vaatteissa on vaaleanharmaata ja sinistä. Ei mitään vaaleanpunaista.

”Mä ilmaisen itseäni vaatteilla, paitsi tänään”, Ellinoora sanoo ja virnistää.

Ellinoora on vasta 28-vuotias, mutta hänen uransa levyttävänä artistina on kestänyt jo yli kymmenen vuotta. Sinä aikana Suomessa on noussut pinnalle useita lahjakkaita naisartisteja, joista monet käyttävät pelkkää etunimeään.

Vahvaääninen Ellinoora erottuu joukosta, sillä hänen musiikkinsa juuret ovat viime vuosien elektronisen popin sijasta ajattomassa ja orgaanisessa popissa ja rockissa.

Yleisö on oppinut tuntemaan hänet sielukkaana laulajana – jolla on vaaleanpunainen tukka, ja usein myös jotain pinkkiä röyhelöä yllä.

Ed Sheeranin mielestäkin ”sillä pinkillä tytöllä oli hyvä vibe”, kertoo Ellinoora.

Kokemusta ja näkyvyyttä artistille on kertynyt monen vanhemmankin artistin edestä.

Kolmas levy eli syksyllä 2021 julkaistu Viimeinen romantikko jäi pandemian jalkoihin, kun esiintymiset jäivät vähiin. Siitä huolimatta sen ensimmäinen single Dinosauruksii nousi yhdeksi viime vuoden kovimmista hiteistä.

Kun vuoden 2021 menestyneimpiä artisteja ja musiikkialan ammattilaisia palkittiin Emma-gaalassa toukokuussa, Ellinoora sai Vuoden artisti-, Vuoden albumi- ja Vuoden pop -palkinnot.

Nyt Ellinooraa odottaa vihdoin taas täysi keikkakesä.

Oululaisena Ellinooran ensimmäiset omat festivaalikokemukset yleisön puolelta ovat tietysti Oulun Qstockista.

”Aknestikilla oli siellä joku paluukeikka. Scandinavian Music Groupia kävin katsomassa monta kertaa ja Jenni Vartiaista. Olin tosi kaikkiruokainen.”

Vuonna 2013 Ellinoora lähti kavereiden kanssa ensi kertaa koko viikonlopuksi festivaalille teltan kanssa. Provinssissa olivat muiden muassa PMMP, The Sounds ja Disco Ensemble.

”Facebookissa tulee aina niitä muistokuvia vuosien takaa. Aina kun se kuva tulee, niin muistan miltä se krapula tuntui ja kuinka märkää siellä oli. Ja miten onnellisia me oltiin”, Ellinoora muistelee.

Kesä 2022 tuntuu kuitenkin erityiseltä.

Ensimmäinen oikea festivaalikesä esiintyjänä Ellinooralla oli vuonna 2016. Pienempien tapahtumien lisäksi ohjelmassa oli myös Ruisrock, jossa Ellinooran keikasta tehtiin myös Ylen tv-taltiointi.

”Mulla oli valkoinen kauluspaita ja kukkaseppele päässä kaikilla keikoilla sinä kesänä. Muistan, että olin Rantalavan ensimmäinen esiintyjä eikä mua silloin hirveästi pelottanut. Näin jälkeenpäin ihailen sitä, kuinka röyhkeästi menin sillä asenteella.”

Sittemmin Ellinooran festarikesät ovatkin menneet yleisön sijaan lavan puolella. Provinssi 2013 -tyyppiset krapulat ovat jääneet vähiin. Ellinoora sanoo, että hän ei ota koskaan ennen keikkaa alkoholia, keikan jälkeenkin vain poikkeustilanteissa.

Tänä keväänä yksi sellainen keikka osui Lappeenrantaan. Koko yhtye päätti lähteä keikan jälkeen laulamaan karaokea. Baarin muut asiakkaat olivat Ellinooran kertoman mukaan kummissaan.

”Se oli niin hauskaa. Mulle tuli sellainen fiilis, että tämä mä olen joskus ollut. Menen vaan enkä jää miettimään. Nykyään se osa minusta toteutuu, kun menen lavalle”, Ellinoora sanoo ja nauraa.

”Oltiin 2021 Allas Sea Poolilla, kun rajoitukset oli poistettu, ja siellä oli yli tuhat ihmistä, Vähän palautui mieleen, että millaista se on.”

Muuten hän sanoo yrittävänsä elää mahdollisimman tavallista elämää ja mennä kaupungilla ”ilman meikkiä ja tuulipukuhengessä”. Hän ei eristäydy ihmisistä, jotka saattavat tunnistaa hänet kadulla.

Ellinooran tavalliseen elämään kuuluu myös läheisin työkaveri, sillä hänen tuottajansa ja lauluntekijäparinsa Samuli Sirviö on myös hänen avopuolisonsa.

Ensi syksynä Mestarit-kiertueella ei kuitenkaan olla tuulipukuhengessä.

Kaija Koon, Vesalan, Jenni Vartiaisen ja Ellinooran yhteiskeikat saivat julkistuksen aikaan kovaa kritiikkiä 1990-luvun lopun Mestarit Areenalla -keikkojen elossa olevilta esiintyjiltä, Hectorilta ja Pepe Willbergiltä. Ensi syksyn Mestarit-keikoilla oli alun perin tarkoitus käyttää Mestarit Areenalla -nimeä, mikä tuli edellisille mestareille yllätyksenä.

Uudet Mestarit esiteltiin maaliskuussa. Näytöllä Jenni Vartiainen, sitten vasemmalta Ellinoora, Kaija Koo ja Vesala.

Itse artistit eivät ole olleet suoranaisesti riidoissa. Nyt asiaa on muutenkin soviteltu, ja konserttien nimi on uudessa muodossa.

Ellinoora ymmärtää Hectorin ja Pepen alkuperäistä reaktiota ja myös yleisön ihmettelyä.

”Ainakin meillä artisteilla oli tässä hyvä tarkoitus. Tässä ehkä oppi olemaan myös enemmän silmät auki tällaisissa tilanteissa.”

Konserttien nimestä syntynyttä kiistaa enemmän Ellinooraa ihmetytti tapauksen herättämän somekeskustelun sävy. Hän sanoo, että asia sai suhteettoman suuret mittasuhteet viime aikojen muihin tapahtumiin suhteutettuna.

Valitusten aiheena oli muun muassa se, miten naislaulajat voivat olla mestareita, ja miksi niin nuori ja uusi artisti kuin Ellinoora on mukana. Ja kuten nykyajan kohuissa on valitettavan usein tapana käydä, niin tässäkin asiassa alkoi loka lentää.

Ellinoora sanoo tietävänsä hyvin, että esiintyvän taiteilijan ammatissa täytyy olla valmis ottamaan vastaan myös arvostelua. Mutta vain tiettyyn rajaan asti.

”Kritiikki ja eriävät mielipiteet ovat ihan fine. Misogynia, naisviha ja henkilöön käyvä huutelu on täysin tuomittavaa. Mun mielestä median pitäisi myös tuomita se”, hän sanoo.

”Vihasankona ja oksennusämpärinä olemista siinä ei allekirjoiteta, kun lähtee näihin hommiin.”

Keikkajärjestäjä Warner Music Live pyysi Ellinooraa mukaan Mestarit-konsertteihin jo syksyllä 2019, mutta pandemiarajoitusten takia kiertue toteutuu vasta tänä vuonna.

Ellinoora on joukon juniori. Hän kertoo kuunnelleensa muiden Mestarit-solistien kappaleita lapsena ja nuorena ja nähneensä juuri vanhan videopätkän, jossa hän laulaa mikrofoniin seitsemänvuotiaana Gimmelin kappaletta Roviolla.

Gimmelin kolmesta jäsenestä yksi oli Jenni Vartiainen.

”Olen mä tästä aika onnellinen. Mutta myös siitä, että ne omat biisit on siellä seassa. Että on tässä jotain tullut tehtyä oikein.”

Nyt alkavan kesän keikkakalenteriin on sovitettu myös muutama folkhenkinen ja akustiselle kokoonpanolle sovitettu keikka.

Keikkaputken jälkeen Ellinoora alkaa työstää seuraavaa albumiaan, josta hän käyttää työnimeä Retro. Hän kuvailee itseään musiikkimaultaan vanhaksi sieluksi, jonka lempimusiikkia on brittirock, brittipop ja amerikkalainen soul.

Tulevalle levylle ei ole kuitenkaan tulossa nostalgiaa eikä pastissia jostain vanhasta.

”Siinä on brittisoulia, ja ollaan Fred Perryn paidoissa, ollaan Finnvoxilla ja on iso bändi. Ja voin soittaa kaikille, ketkä on halunneet fiittaamaan”, hän selittää innoissaan.

”Ja nyt kun mä olen sanonut tämän ääneen, niin mun on pakko tehdä se!”

Ellinoora sanoo, että nuoremmat musiikintekijät tulevat aina välillä kysymään vinkkejä siitä, miten uralla voisi päästä alkuun ja eteenpäin.

”Sanon, että mielestäni sitä b-suunnitelmaa ei voi olla, oli tilanne mikä tahansa.”

Jo ensimmäisessä Ruisrock-esiintymisessä valittu mitään pelkäämätön asenne on osoittautunut oikeaksi valinnaksi.